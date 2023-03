Newcastle muốn chiêu mộ tiền vệ Man United

CLB chủ sân St James' Park bất ngờ để mắt đến Scott McTominay, tiền vệ đang khoác áo Man United.

McTominay (thứ 2 từ trái sang) nằm trong tầm ngắm của Newcastle.

Theo Daily Mail, HLV Eddie Howe muốn bổ sung thêm chất thép cho tuyến giữa Newcastle ở mùa giải 2023/24 bằng một tiền vệ có khả năng tranh chấp tốt, cái tên nằm trong danh sách mong muốn của ông Howe là Scott McTominay.

Đề nghị của HLV Howe đã được Giám đốc Tuyển trạch của Newcastle, Steve Nickson và Giám đốc Bóng đá Dan Ashworth đồng ý. "Chích chòe" đã cử người theo dõi màn thể hiện của McTominay trong hơn một năm qua.

McTominay đá chính cho MU trong vài trận đầu mùa nhưng không thu về kết quả khả quan. Sau những trận thua liên tiếp, "Quỷ đỏ" buộc phải chi 60 triệu euro để chiêu mộ Casemiro về để cải thiện chất lượng hàng tiền vệ.

Hiện tại, McTominay chỉ là phương án dự phòng cho đàn anh từng khoác áo Real Madrid. Kể từ đầu năm 2023, McTominay mới có vỏn vẹn 4 lần đá chính và chỉ một trong số đó, anh được chơi trọn 90 phút. Việc cầu thủ này không được ra sân thường xuyên có thể mang đến lợi thế cho Newcastle trong việc thuyết phục McTominay chuyển sang thi đấu tại St James' Park.

McTominay sinh năm 1996, có vị trí sở trường là tiền vệ phòng ngự. Cầu thủ người Scotland từng được đích thân Sir Alex Ferguson tiến cử với Jose Mourinho khi "The Special One" còn làm việc tại Old Trafford.

Sau màn ra mắt đội một ở mùa giải 2016/17, McTominay cho thấy sự tiến bộ. Tuy nhiên, phong độ của tiền vệ cao 1,93 m chững lại trong vài năm trở lại đây. McTominay sở hữu thể chất tốt nhưng lại tỏ ra yếu kém trong khâu luân chuyển bóng, thoát pressing.

Về phía MU, CLB chủ sân Old Trafford chưa có ý định bán cầu thủ 26 tuổi. Tuy nhiên, tương lai của McTominay có thể thay đổi, nếu "Quỷ đỏ" có cơ hội chiêu mộ Frenkie De Jong trong kỳ chuyển nhượng tiếp theo.

Ten Hag: 'Không phải lần đầu MU trở lại mạnh mẽ' Thuyền trưởng người Hà Lan ca ngợi cá tính của dàn sao Man United sau chiến thắng 4-1 trước Real Betis ở lượt đi vòng 16 đội UEFA Europa League rạng sáng 10/3.