Newcastle muốn chiêu mộ McTominay

Newcastle United được cho là đã mở cuộc đàm phán nhằm chiêu mộ tiền vệ Scott McTominay ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm nay.

McTominay là sản phẩm của lò đào tạo Manchester United. Ảnh: Reuters.

The Athletic tiết lộ "Chích chòe" đã quan tâm đến tiền vệ của Manchester United từ mùa hè năm ngoái và xem anh là cái tên có thể nâng cấp tuyến giữa CLB. Bản thân McTominay cũng sẵn sàng cân nhắc khả năng rời sân Old Trafford, trong bối cảnh thời gian thi đấu của anh ngày một ít đi do sự xuất hiện của Casemiro.

Đà thăng tiến của Newcastle trong thời gian qua cũng khiến "Chích chòe" dễ dàng hơn trong việc thuyết phục tuyển thủ Scotland. HLV Eddie Howe được cho là đã gọi điện để giải thích với McTominay về kế hoạch CLB dành cho anh nếu cập bến sân St. James' Park. Newcastle sẵn sàng chi số tiền lên tới 30 triệu bảng để chiêu mộ ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo MU.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" không muốn để ngôi sao 26 tuổi rời đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay. HLV Erik ten Hag xem McTominay là phương án dự phòng cần thiết cho Casemiro ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Cầu thủ sinh năm 1996 vừa đá chính cho "Quỷ đỏ" trong cuộc đối đầu với Arsenal tại vòng 21 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

Anh nhận nhiều chỉ trích sau màn trình diễn trên sân Emirates. "McTominay chơi không thực sự tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm", Roy Keane bình luận sau trận MU thua Arsenal 2-3. "Để vô địch Ngoại hạng Anh, MU cần thêm những cầu thủ tốt thay thế".

Hợp đồng hiện tại của McTominay với MU còn thời hạn đến tháng 6/2025, và ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford phải cân nhắc khả năng để cầu thủ rời đi trong mùa hè tới hoặc năm sau. Nếu muốn bán McTominay ngay trong phiên chợ tháng 1 năm nay, MU cần chiêu mộ ngay một tiền vệ trung tâm khác thay thế.

