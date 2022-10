Newcastle đang bay cao

Không cần quá ồn ào, Newcastle United từng bước tiến thẳng vào top 4 Premier League sau chiến thắng 2-1 trước Tottenham đêm 23/10 (giờ Hà Nội).

Newcastle có thể giành thứ hạng cao ở Premier League mùa này.

"Newcastle xứng đáng giành chiến thắng. Họ chơi tốt hơn chúng tôi. Bạn phải coi Newcastle hiện tại và tương lai là mối đe dọa cho suất dự Champions League và cả cuộc chiến giành danh hiệu", HLV Antonio Conte của Tottenham phát biểu sau trận.

Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh quật ngã ứng cử viên cạnh tranh cho chức vô địch Premier League 2022/23. 3 điểm giúp "Chích chòe" vượt qua Chelsea và MU để có mặt trong top 4. Họ chỉ còn kém Spurs một điểm.

Hugo Lloris, cái tên giàu kinh nghiệm nhất mắc 2 lỗi dẫn đến bàn thua khiến Tottenham trả giá đắt. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Eddie Howe xứng đáng được công nhận vì những nỗ lực của họ từ đầu mùa.

Ngả mũ trước Newcastle

Ngày 8/10/2021, Newcastle được Quỹ đầu tư công (PIF) mua lại. Kể từ đó, Newcastle dần thay đổi bộ mặt. Họ là đội bóng thú vị nhất Premier League mùa này.

Đội chủ sân St James' Park đi vào lịch sử Premier League với tư cách CLB đầu tiên trụ hạng sau khi không thắng trong 14 trận đầu mùa. Sau 14 vòng đầu ở Premier League mùa 202/122, Newcaslte giành 7 điểm, đứng bét bảng và coi như giương cờ trắng trong cuộc đua trụ hạng.

Newcastle là thách thức lớn cho top 4 Premier League. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, dòng tiền của giới chủ Saudi Arabia thay đổi mọi thứ. Với sự bổ sung lực lượng kịp thời, cùng với sự xuất hiện của HLV Eddie Howe, Newcastle nhanh chóng "lột xác".

Giới chuyên môn dự đoán rằng hè 2022 là kỳ mua sắm có thể giúp Newcastle chuyển mình. Tất nhiên, tiền bạc giúp CLB xây dựng và phát triển bóng đá tốt hơn. Đây là nền tảng để đội bóng này vượt khó ở mùa giải trước. Thế nhưng, tiền không phải tất cả đối với Newcastle.

Trước cuộc đối đầu MU hôm 16/10, HLV Howe khẳng định: "Chúng tôi xây dựng nền móng hướng tới tầm nhìn dài hạn. Đội hình hiện tại tương đối già cỗi, vì vậy chúng tôi cần đầu tư nhiều hơn vào các cầu thủ trẻ. Do đó, Cristiano Ronaldo không phải là bản hợp đồng ưu tiên của chúng tôi".

Trong suốt hè, HLV 44 tuổi liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ký hợp đồng với các cầu thủ "phù hợp". Chỉ một thương vụ giúp Newcastle thật sự gây chú ý là Alexander Isak với bản hợp đồng trị giá 75 triệu euro, đắt nhất lịch sử CLB. Còn lại, họ không mua sắm một cách vung tay quá trớn như "thiếu gia mới nổi" mà kiên nhẫn trong các thương vụ.

Bất chấp việc mua sắm cầu thủ có chừng mực, Newcastle trình diễn bộ mặt ấn tượng và chơi hay từ đầu mùa. Với những con người cũ từ mùa giải trước, HLV Howe biến Newcastle thành một tập thể đoàn kết, có lối chơi thanh thoát và xứng đáng với vị trí trong top 4 Premier League.

Sau 12 trận tại Premier League 2022/23, "Chích chòe" thắng 5, hòa 6 và chỉ thua duy nhất một trận. Newcastle có thành tích tốt khi đối đầu với những đối thủ mạnh. Trước khi thắng Spurs, họ cầm hòa MU 0-0 và thua Liverpool 1-2 chỉ bởi pha thủng lưới ở phút 90+8.

Newcastle từng kiểm soát bóng có thời lượng trước Man City lên tới 94% ở trận hòa 3-3. Họ dẫn "The Citizens 3-1. HLV Pep Guardiola phải thừa nhận "Chích chòe" là thử thách đáng ngại với bất kỳ đội bóng nào trong mùa giải năm nay.

"Newcastle đang trở thành một trong những đối thủ khó khăn nhất", thuyền trưởng Man City cho hay. "Newcastle có tốc độ và chất lượng trong lối chơi".

Sức mạnh của Newcastle

Newcastle trong tay HLV Howe gần như cải thiện về mọi mặt. Họ ghi được 20 bàn, xếp thứ 7 ở Premier League ở thời điểm này. Newcastle tung ra tổng cộng 181 cú sút (xếp thứ 3) và tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng xG đạt 19,7 (thứ 3).

Newcastle hiện kiểm soát thời gian cầm bóng nhiều hơn (50,8% so với 41,6% mùa trước), cho phép đối phương thực hiện ít đường chuyền hơn trước mỗi hành động phòng ngự (10,8 so với 13,7). Newcastle cũng có trung bình 10,6 pha đoạt bóng ở 40 m cuối sân đối phương (high turnover) so với mùa trước (7,1).

Newcastle có chiến thắng ấn tượng trước Spurs.

Không chỉ tấn công hay, Newcastle phòng ngự cũng rất chất lượng. Họ là đội bóng thủng lưới ít nhất ở Premier League mùa này. Chelsea, Man City hay Arsenal đều nhận 11 bàn thua, nhiều hơn Newcastle một bàn.

Sau khi đánh bại Tottenham, "Chích chòe" có 5 điểm sau 4 trận đối đầu với "Big Six" Premier League mùa 2022/23. Cần biết rằng họ chỉ thu về 4 điểm từ 12 trận đấu với nhóm này ở mùa giải trước.

Chiều sâu đội hình của Newcastle cũng đáng gờm. Allan Saint-Maximin chưa chơi một phút nào bên cạnh Isak do cả hai cùng chấn thương. Trận thua duy nhất của Newcastle trước Liverpool đến khi bộ đôi trung vệ số một Fabian Schar và Sven Botman ngồi ngoài. Miguel Almiron thay Isak dẫn dắt hàng công với 6 bàn từ đầu mùa, trong đó có chuỗi 5 bàn sau 5 trận gần nhất.

Còn quá sớm để khẳng định bất kỳ điều gì nhưng Newcastle rõ ràng đang thể hiện thứ bóng đá hiệu quả. "Chúng tôi cần giữ trên mặt đất," tiền đạo Callum Wilson và HLV Howe nói với Sky Sports sau trận thắng Tottenham. "Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng vào tuần tới".

Newcastle đang đi đúng hướng cả khi không vung tiền quá trớn trên thị trường chuyển nhượng. Premier League hiện tại cực kỳ khắc nghiệt và để dự cúp châu Âu là nhiệm vụ không dễ. Tuy nhiên, Newcastle cho thấy họ đủ sức thách thức top 4 mùa này.