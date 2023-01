Newcastle chi 40 triệu bảng đón tài năng trẻ người Anh

Sự có mặt của Anthony Gordon được cho là sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội hình của Newcastle, theo đó giúp CLB tự tin đạt thành tích cao trong thời gian tới.

Tân binh của Newcastle trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023.

Theo Sky Sports, Newcastle United vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Anthony Gordon của Everton. Thương vụ này tiêu tốn của "Chích chòe" 40 triệu bảng. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ đã hoàn tất.

"Các điều khoản cá nhân về hợp đồng dài hạn cũng được thống nhất. Gordon sẽ hoàn tất các bài kiểm tra y tế trong thời gian ngắn tới trước khi chính thức gia nhập Newcastle", nhà báo người Italy nói thêm.

Trước đó, Gordon vắng mặt trong ba buổi tập gần nhất của Everton. Tiền đạo người Anh gây sức ép lên ban lãnh đạo "The Toffees" để được chuyển đến sân St James' Park. Chân sút 21 tuổi nổi loạn sau khi biết mình nằm trong tầm ngắm của Newcastle. Sau cùng, Everton buộc phải nhượng bộ.

Gordon sinh năm 2001 và được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Anh. Cầu thủ sinh tại Liverpool sở hữu nền tảng thể lực tốt và được đánh giá cao ở khả năng sút xa, đá phạt. Gordon có thể chơi ở nhiều vị trí, từ tiền vệ tấn công đến chạy cánh, trung phong.

Ở mùa giải 2022/23, Gordon ra sân 18 trận cho Everton trên mọi đấu trường nhưng mới ghi 3 bàn. Thời gian gần đây, cầu thủ 21 tuổi bị HLV Frank Lampard tước suất đá chính.

Sau khi Lampard bị sa thải, BLĐ Everton đang gấp rút đàm phán để bổ nhiệm HLV mới. Dù vậy, Gordon không hồi tâm chuyển ý. Tài năng trẻ người Anh bị chinh phục bởi tham vọng của Newcastle và quyết tâm đầu quân cho CLB vùng Đông Bắc nước Anh.

Chiêu mộ Gordon một lần nữa làm nổi bật chính sách chuyển nhượng của Newcastle. Kể từ khi được giới chủ Saudi Arabia mua lại, "Chích chòe" không mua sắm một cách vung tay quá trớn như "thiếu gia mới nổi" mà kiên nhẫn trong các thương vụ.

HLV Eddie Howe khẳng định: "Chúng tôi xây dựng nền móng hướng tới tầm nhìn dài hạn. Đội hình hiện tại tương đối già cỗi, vì vậy chúng tôi cần đầu tư nhiều hơn vào các cầu thủ trẻ".

Đường lối phát triển đúng hướng giúp Newcastle bay cao. Họ đang xếp thứ 3 ở Premier League với 39 điểm sau 20 trận.

Highlights Newcastle 2-0 Leicester Rạng sáng 11/1 (giờ Hà Nội), Dan Burn và Joelinton lần lượt ghi bàn giúp Newcastle hạ Leicester để giành vé vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh 2022/23.