New Zealand tặng gần 60.000 quả táo cho các bệnh viện ở TP.HCM

Gần 60.000 quả táo và 1.100 quả kiwi New Zealand được đưa tới 8 bệnh viện, trung tâm y tế ở TP.HCM để tiếp sức cho bệnh nhân và y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Theo thông cáo của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, 6 công ty xuất khẩu hoa quả lớn nhất của New Zealand tặng hơn 535 hộp táo (gần 60.000 quả) và 1.100 quả kiwi vàng cho các bệnh nhân và các nhân viên y tế tại địa bàn TP.HCM, những người đang đương đầu với làn sóng dịch Covid-19.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Tredene Dobson, cho biết chương trình thể hiện sự đồng lòng và trân trọng của người dân New Zealand trước những nỗ lực "vượt quá sức tưởng tượng" của các cán bộ, nhân viện y tế Việt Nam hiện nay, đồng thời chia sẻ phần nào khó khăn cùng các bệnh nhân.

Tám bệnh viện và trung tâm y tế tiếp nhận quà tặng của New Zealand gồm Bệnh viện huyện Bình Chánh, Bệnh viện TP Thủ Đức, Bệnh viện huyện Củ Chi, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh, Trung tâm Y tế quận Tân Bình, Bệnh viện Chợ Rẫy, và Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM.

Táo và kiwi New Zealand được vận chuyển đến ủng hộ 8 bệnh viện và trung tâm y tế tại TP.HCM. Ảnh: Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam.

Tuy hiện tại các công ty không thể đến Việt Nam do hạn chế đi lại giữa hai nước, họ vẫn mong muốn được ủng hộ sản vật địa phương chất lượng cao đến người Việt Nam, bà Dobson cho biết.

Chương trình ủng hộ do Đại sứ quán New Zealand và cơ quan Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư New Zealand, phối hợp tổ chức cùng Chương trình “Mạnh mẽ lên Việt Nam” do Quỹ Sống phát động.