New Zealand sắp dỡ phong tỏa trên phần lớn đất nước

New Zealand sẽ gỡ bỏ phong tỏa khắp đất nước, trừ tâm dịch Auckland, vào cuối tuần này, theo Thủ tướng Jacinda Ardern.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết nước này sẽ ngừng áp đặt lệnh ở nhà từ 0h ngày 7/9 và mở cửa trường học vào ngày 8/9, theo AFP.

Tuy nhiên, bà Ardern lưu ý rằng Auckland, nơi bùng phát dịch Covid-19 do biến thể Delta vào cuối tháng 8, sẽ được phong tỏa thêm ít nhất một tuần nữa. Hiện thành phố 2 triệu dân này vẫn chưa thể kiểm soát sự lây lan của virus corona.

Bà Ardern cho biết trừ Auckland, New Zealand sẽ nới lỏng các hạn chế phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: AFP.

Bà Ardern cho biết New Zealand đã có những dấu hiệu tích cực trong việc giảm số ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày. Tuy nhiên, biến thể Delta siêu lây lan của virus SARS-CoV-2 sẽ có thể "thay đổi cục diện", vì thế Auckland vẫn chưa thể nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch.

"New Zealand đã làm rất tốt trong việc kiểm soát dịch Covid-19. Các hạn chế cấp độ 4 như phong tỏa đã đem lại hiệu quả, tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ", bà Ardern nói. "Chúng ta sắp loại bỏ được Covid-19. Tuy nhiên, ta không thể dừng lại lúc này".

Những nơi khác sẽ nới lỏng về cấp độ 2 theo hệ thống bốn cấp độ ứng phó với đại dịch Covid-19.

Điều này có nghĩa là lệnh ở nhà sẽ được bãi bỏ, tuy nhiên cuộc sống sẽ không hoàn toàn trở về bình thường như trước.

Người dân chỉ được tập trung trong nhà tối đa 50 người. Nhiều địa điểm bắt buộc đeo khẩu trang và sử dụng ứng dụng truy vết Covid-19.

Đợt bùng dịch ở Auckland đã chấm dứt chuỗi 6 tháng New Zealand không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng.

Vào ngày 4/9, New Zealand ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 kể từ tháng 2, một người phụ nữ ở độ tuổi 90, nâng tổng số ca chết do virus SARS-CoV-2 ở nước này lên 27.