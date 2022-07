New Zealand sẵn lòng giúp đỡ trẻ em và phụ nữ yếu thế ở Việt Nam

Tổng lãnh sự New Zealand Joseph Nelson hy vọng các hoạt động hỗ trợ nhân đạo của New Zealand sẽ giúp nhóm người dễ tổn thương ở Việt Nam vượt qua những khó khăn hậu Covid-19.

Tổng lãnh sự quán New Zealand ngày 6/7 đã tổ chức quyên góp táo và kiwi cho Làng May mắn ở TP.HCM, một phần trong hoạt động của các công ty xuất khẩu trái cây hàng đầu New Zealand quyên góp hơn 500 thùng trái cây cho các tổ chức từ thiện vì trẻ em và phụ nữ tại TP.HCM và Hà Nội trong tháng này.

“Quan tâm tới nhóm người dễ tổn thương là điều quan trọng. Không phải ai cũng dễ dàng bước ra khỏi ảnh hưởng của Covid-19. Vì vậy chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ của New Zealand có thể vực dậy những người đang gặp khó khăn”, ông Joseph Nelson nói với Zing.

Làng May mắn là nơi cung cấp nơi ở, chăm sóc y tế, giáo dục và đào tạo nghề cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh kém may mắn.

Tổng lãnh sự Joseph Nelson. Ảnh: Trần Hoàng.

Bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, cho biết nước này luôn sẵn lòng giúp đỡ Việt Nam bằng cách trợ giúp các công ty xuất khẩu của New Zealand đóng góp nông sản dinh dưỡng để cải thiện sức khỏe cho cộng đồng. “Đây là một nghĩa cử nhỏ, nhưng thể hiện rõ tình bạn sâu sắc giữa hai nước chúng ta”.

Bà Dobson hoan nghênh các công ty xuất khẩu trái cây lớn nhất của New Zealand tìm kiếm các phương thức sáng tạo để giúp đỡ người dân Việt Nam, đặc biệt là các trẻ em và phụ nữ yếu thế.

Trong khi đó, ông Joseph Nelson nói rằng các doanh nghiệp New Zealand không muốn đơn giản chỉ là bán các sản phẩm vào Việt Nam. “Họ cũng muốn thể hiện trách nhiệm xã hội”.

Ông Joseph Nelson tặng trái cây cho trẻ em tại Làng May Mắn ở TP.HCM ngày 6/7. Ảnh: Trần Hoàng.

Cũng tại sự kiện ngày 6/7, ông Nelson - Tổng Lãnh sự kiêm Tham tán thương mại của Tổ chức Xúc tiến Thương mại New Zealand - hy vọng hai nước sẽ sớm hoàn tất thủ tục cấp phép nhập khẩu thêm nhiều mặt hàng, giúp tăng cường thương mại song phương.

Trao đổi với Zing, ông Joseph Nelson tự tin với mục tiêu hai nước đặt ra trước đó - đạt thương mại song phương 2 tỷ USD vào năm 2024.

“Nhưng chúng tôi cần phải nỗ lực hơn nữa. Tiếp tục tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao và ngành thực phẩm. Phía Việt Nam cũng có những thế mạnh về nội thất, máy móc điện tử, quần áo, giày dép”, ông nói về những ngành có thể đẩy mạnh thương mại hai chiều.