New Zealand phong tỏa một thành phố vì ca nhiễm biến chủng virus mới

Giới chức New Zealand đã đưa ra biện pháp phòng dịch quyết liệt và nhanh chóng sau khi đất nước này phát hiện người đầu tiên nhiễm biến chủng mới.

Chính phủ New Zealand vừa quyết định phong tỏa Auckland - thành phố lớn nhất của nước này - sau khi phát hiện 3 ca nhiễm biến chủng SARS-CoV-2. Những người này là thành viên trong một gia đình.

Trong đó, người mẹ làm việc tại công ty chuyên cung cấp thực phẩm và trang phục cho các hãng hàng không. Lần gần nhất người này đi làm là cách đây 7 ngày. Hai trường hợp còn lại là chồng và con gái của người phụ nữ này. 7/9 đồng nghiệp của nữ bệnh nhân đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Qua giải trình tự gene, cơ quan y tế phát hiện họ đều nhiễm biến chủng virus mới từ Anh - B117. Giới chức nước này cho hay chưa rõ 3 bệnh nhân này nhiễm biến chủng B117 từ đâu. Đồng thời, các chuyên gia New Zealand đang quét cơ sở dữ liệu bộ gene quốc tế để tìm thêm thông tin so sánh.

Sau khi phát hiện bệnh nhân nhiễm biến chủng mới, thành phố Auckland đã bị phong tỏa 3 ngày liên tục. Thời gian bắt đầu từ đêm 14/2 (giờ địa phương) và kéo dài đến đêm 18/2.

Thủ tướng Jacinda Ardern trong cuộc họp báo về ca bệnh nhiễm biến chủng virus mới đầu tiên của New Zealand. Ảnh: Mark Tantrum/Getty Images.

Theo quy định, người dân được yêu cầu ở nhà, trường học chỉ mở cho con em của những phụ huynh đang phải làm các công việc thiết yếu, không thể ở nhà trông con. Các địa điểm công cộng như nhà hàng, thư viện, bảo tàng đều phải đóng cửa. Các cơ sở dịch vụ thiết yếu như siêu thị, cửa hàng thuốc, trạm xăng... vẫn mở cửa.

Ngoài ra, người dân Auckland cũng được yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi di chuyển ngoài đường. Chỉ một số người cần thiết, có lý do chính đáng mới được ra vào thành phố Auckland. Ngoài ra, các khu vực còn lại của New Zealand được đặt trong tình trạng báo động ở mức 2.

“Chúng tôi đã hoàn toàn đúng khi đưa ra quyết định thận trọng hơn vì đây là biến chủng dễ lây lan”, Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết trong cuộc họp báo của chính phủ New Zealand vào ngày 14/2.

Đây là lần phong tỏa đầu tiên ở New Zealand sau 6 tháng quốc gia này kiểm soát tốt dịch Covid-19. Theo Guardian, trước đó, quốc gia này từng đóng cửa, phong tỏa đất nước liên tục 51 ngày. Đây cũng là quyết định then chốt giúp New Zealand ngăn chặn SARS-CoV-2 lây lan.

Các ca bệnh nhiễm biến chủng virus mới được phát hiện chỉ một ngày sau khi New Zealand ghi nhận một người tử vong do Covid-19 sau 5 tháng. Ca tử vong thứ 26 là du khách trở về từ nước ngoài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

New Zealand đang chuẩn bị tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 cho toàn dân từ ngày 17/2. Nhóm người được ưu tiên gồm 12.000 nhân viên y tế, biên phòng, những người đang ở tuyến đầu chống dịch. Tiếp theo là thân nhân của những người này.

Tính từ ngày 27/1 đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 679 người mắc Covid-19 trong cộng đồng tại 13 tỉnh, thành. Trong đó, qua kết quả giải trình tự gene, nhiều bệnh nhân ở Quảng Ninh và Hải Dương SARS-CoV-2 chủng mới B117 từ Anh. Đặc biệt, ngày 31/1, nhóm chuyên gia của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Hà Nội) đã phát hiện người đầu tiên tại Việt Nam nhiễm biến chủng virus mới từ Nam Phi. Đó là chuyên gia từ Nam Phi nhập cảnh vào Việt Nam. Ngày 12/2, các chuyên gia đã giải mã gene của ca bệnh nhân viên bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất và phát hiện họ nhiễm biến chủng A.23.1 từ Rwanda, châu Phi. Đây là lần đầu tiên Đông Nam Á ghi nhận ca nhiễm biến chủng này. Các biến chủng virus mới có khả năng lây lan nhanh, nhiều bệnh nhân không có triệu chứng. Do đó, chúng ta cần tuân thủ quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) của Bộ Y tế, nhất là trong thời điểm dịp Tết Nguyên đán. Tuyến bài "Tư vấn phòng Covid-19 chủng virus mới" sẽ cung cấp nghiên cứu mới của các nhà khoa học trên thế giới và thông tin từ chuyên gia, bác sĩ trong nước để giúp người dân có biện pháp phòng bệnh an toàn.