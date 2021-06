New Zealand nâng mức cảnh báo Covid-19 ở thủ đô

New Zealand nâng mức cảnh báo Covid-19 ở thủ đô từ ngày 23/6, sau khi một du khách Australia đến thăm thành phố này vào cuối tuần qua có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Thủ đô Wellington của New Zealand sẽ được áp dụng mức cảnh báo số 2 từ 18h ngày 23/6 theo giờ địa phương, và biện pháp này sẽ được duy trì đến ngày 27/6, theo Reuters.

Theo thang cảnh báo với 4 mức độ của New Zealand, mức cảnh báo cao nhất là mức số 4.

Một khi được áp dụng mức cảnh báo số 2, người dân Wellington sẽ phải giãn cách xã hội trên toàn thành phố. Tuy nhiên, các văn phòng, trường học và doanh nghiệp vẫn có thể hoạt động.

Với mức cảnh báo số 2, người dân Wellington sẽ phải thực hiện quy định giãn cách xã hội. Ảnh: Reuters.

Mức cảnh báo ở thủ đô được nâng lên trong bối cảnh New Zealand đang chạy đua để truy vết các ca nghi nhiễm theo lịch trình di chuyển của một du khách người Australia.

Người này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 khi quay trở về Australia.

Du khách nói trên dành một ngày cuối tuần từ Sydney, Australia đến thăm Wellington và thăm một số địa điểm xung quanh thành phố, bao gồm cả điểm du lịch nổi tiếng Te Papa, bảo tàng quốc gia.

Cho đến nay, người này được cho mắc Covid-19 từ khi ở Sydney, trước lúc lên đường sang New Zealand.

Những địa điểm người này đến ở New Zealand bao gồm một quán rượu, một hiệu thuốc, một khách sạn và một bảo tàng. Tất cả địa điểm này đều nằm trong nội thành.

Bộ Y tế New Zealand cho biết đã xác định và cho cách ly 4 trường hợp tiếp xúc gần của ca bệnh này.

Theo thống kê của Worldometers, hiện New Zealand ghi nhận tổng cộng 2.723 ca mắc Covid-19, với 26 trường hợp tử vong.

Cho tới nay, khoảng 325.000 người New Zealand đã được tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19, chiếm khoảng 6,6% dân số, theo Our World in Data.