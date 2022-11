New Zealand mở ra nhiều cơ hội cho du học sinh quốc tế năm 2023

Triển lãm Giáo dục New Zealand 2022 được tổ chức tại TP.HCM và Hà Nội đã mang đến cơ hội tư vấn trực tiếp cho hàng trăm bạn trẻ đang tìm kiếm trải nghiệm du học ở quốc đảo kiwi.

Quy tụ hơn 40 đơn vị giáo dục hàng đầu New Zealand, triển lãm đã giúp giải đáp những thắc mắc của học sinh, sinh viên Việt Nam xoay quanh vấn đề du học. Tại đây, các bạn trẻ cũng đã thu thập nhiều thông tin bổ ích để chuẩn bị hành trang học tập, đặc biệt là các cơ hội dành cho du học sinh quốc tế tại tại một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về giáo dục trong năm 2023..

Sinh viên quốc tế tìm kiếm điều gì khi du học ở xứ kiwi?

Tại Triển lãm Giáo dục New Zealand 2022, bà Lisa Futschek, Tổng giám đốc khối Quốc tế của Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ), chia sẻ hầu hết du học sinh quốc tế đều mong muốn được trau dồi những kỹ năng thực tế có thể áp dụng được trong môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

“Theo đuổi giáo dục trong nhiều năm, điều tôi nhận thấy là các em mong muốn khai mở những chân trời trong giáo dục. Ngoài kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực công tác, du học sinh cũng tìm kiếm cả bộ kỹ năng mềm mà môi trường giáo dục có thể mang đến”, bà Lisa Futschek nhấn mạnh.

Bà Lisa Futschek chia sẻ về trọng tâm đào tạo của New Zealand trong thời gian tới. Ảnh: ENZ.

Thực tế, tất cả nhu cầu mà học sinh, sinh viên quốc tế mong muốn cũng chính là trọng tâm phát triển và định hướng mà nền giáo dục New Zealand muốn trang bị cho người học. Bên cạnh bằng cấp được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới, chương trình chuẩn bị cho người học năng lực thích nghi với đa dạng môi trường làm việc, các kỹ năng mềm như tư duy đổi mới sáng tạo, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề… là những giá trị mà giáo dục New Zealand muốn tích lũy cho học sinh, sinh viên trong suốt thời gian học tập.

Học sinh và phụ huynh được tư vấn trực tiếp với các trường từ New Zealand. Ảnh: ENZ.

Một trong những yếu tố quan trọng khác không chỉ học sinh, sinh viên tìm kiếm mà phụ huynh cũng cần được cam kết là nơi an toàn để học tập. Trả lời vấn đề này, ông Joseph Nelson, Tổng lãnh sự New Zealand tại TP.HCM, cho biết: “New Zealand là một quốc gia sở hữu môi trường, thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa bản địa đa dạng, giàu bản sắc và cả môi trường sinh sống, học tập an toàn. Đó là điều chúng tôi có thể cam kết mang đến cho sinh viên quốc tế”.

Theo đó, New Zealand cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới thông qua Bộ Quy chế Bảo trợ và Chăm sóc Sinh viên Quốc tế nhằm đảm bảo môi trường an toàn để học sinh, sinh viên quốc tế an tâm học tập.

“Giáo dục là trọng tâm của quốc gia chúng tôi, thế nên New Zealand luôn muốn đảm bảo học sinh sinh viên quốc tế có thể thụ hưởng môi trường giáo dục phát triển hàng đầu”, bà Lisa Futschek khẳng định.

Cơ hội cho du học sinh Việt Nam năm 2023

Theo khảo sát được thực hiện gần đây, đến 86% du học sinh Việt Nam bày tỏ sự hài lòng với khoảng thời gian trải nghiệm và học tập tại New Zealand. Kết quả này khẳng định New Zealand mang đến điều kiện học tập lý tưởng cho học sinh sinh viên Việt Nam. Sau khi mở cửa biên giới, nền giáo dục New Zealand tiếp tục có những thay đổi mới phù hợp với nhu cầu của du học sinh quốc tế.

Theo bà Lisa Futschek, trong năm 2023, du học sinh muốn theo đuổi hướng học tập hàn lâm hay thực tiễn cũng đều sẽ rộng mở cơ hội tại hệ thống các trường đại học cũng như học viện kỹ nghệ từ nhóm Học viện Quốc gia New Zealand về Kỹ năng và Công nghệ (NZIST) hàng đầu New Zealand.

Ông Joseph Nelson kỳ vọng sinh viên Việt Nam có được những trải nghiệm thú vị khi học tập tại New Zealand. Ảnh: ENZ.

Ông Joseph Nelson kỳ vọng sinh viên Việt Nam có được những trải nghiệm thú vị khi học tập tại New Zealand.

Chương trình đào tạo được cung cấp bởi các cơ sở giáo dục tư nhân, hoặc chương trình tiếng Anh cũng là điểm nhấn mà New Zealand mong muốn mang đến cho học sinh trong năm 2023. Đồng thời, để giúp du học sinh tiếp cận nền giáo dục hàng đầu, New Zealand tổ chức chương trình học trực tuyến, giúp sinh viên có thể bắt đầu học tập ngay tại Việt Nam và hoàn thành chương trình học tập ở bất cứ đâu.

Một trong những trọng tâm mà giáo dục New Zealand chú trọng thời gian tới chính là sáng tạo trong giáo dục với các chứng chỉ vi mô. Đây là những khóa học ngắn hạn được công nhận trong khuôn khổ đảm bảo chất lượng của các quốc gia khác nhau. Các chứng chỉ vi mô của cũng có thể được công nhận tín chỉ để hướng đến hoàn thành một bằng cấp cao học tùy theo nhu cầu của người học.

“Điều này giúp sinh viên có kỹ năng đa dạng, đáp ứng được yêu cầu nhân lực trong tương lai và cũng là triết lý mà giáo dục New Zealand hướng đến”, bà Lisa Futschek nói thêm.

Ngoài những cơ hội học tập đa dạng, sinh viên Việt Nam cũng sẽ được sinh sống trong cộng đồng đậm bản sắc văn hóa Maori: Tinh thần bảo vệ môi trường tự nhiên, lòng hiếu khách nồng hậu, luôn hướng đến các giá trị tích cực...

Đây cũng là một nét độc đáo mà đất nước New Zealand mang lại cho người học, như ông Joseph Nelson chia sẻ: “Tôi rất mong mỏi các bạn sinh viên từ Việt Nam có thể tìm thấy những trải nghiệm thú vị về văn hóa bản địa Maori tại New Zealand và mang điểm đặc sắc của văn hóa Việt Nam như ẩm thực, lòng nhiệt thành cùng tình yêu bóng đá chia sẻ cùng chúng tôi”.