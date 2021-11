New Zealand mở cửa cho du khách nước ngoài từ tháng 4/2022

Giới chức New Zealand hôm 24/11 thông báo tiếp tục đóng cửa biên giới với khách du lịch quốc tế trong 5 tháng nữa và sẽ mở cửa lại hoàn toàn từ 30/4/2022.

Trong cuộc họp báo ngày 24/11, Bộ trưởng Ứng phó Covid-19 của New Zealand Chris Hipkins cho biết tất cả du khách quốc tế đã tiêm phòng đầy đủ sẽ được phép nhập cảnh vào nước này từ ngày 30/4/2022, Reuters đưa tin.

Trong khi đó, những người New Zealand đã tiêm phòng đầy đủ, và đối tượng có thị thực cư trú ở nước láng giềng Australia có thể đến New Zealand từ ngày 16/1/2022.

"Phương pháp tiếp cận từng giai đoạn để kết nối lại với thế giới là cách an toàn nhất nhằm đảm bảo quản lý cẩn thận rủi ro", ông Hipkins nói. "Điều này làm giảm bất kỳ tác động tiềm ẩn nào đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương, cũng như áp lực lên hệ thống y tế New Zealand".

New Zealand lên kế hoạch mở cửa theo từng giai đoạn. Ảnh: Reuters.

Du khách sẽ không còn phải cách ly trong các cơ sở do chính phủ chỉ định. Tuy nhiên, các biện pháp khác, bao gồm xét nghiệm âm tính trước khi khởi hành, bằng chứng tiêm chủng và kết quả xét nghiệm âm tính khi tới nơi, vẫn được áp dụng.

New Zealand đã thực hiện nhiều hạn chế nghiêm ngặt nhất để hạn chế sự lây lan của Covid-19. Tuy nhiên, sự bùng phát của biến chủng Delta rất dễ lây lan vào đầu năm nay buộc quốc gia này phải thay đổi chiến lược. Thành phố Auckland dần mở cửa trở lại sau khi tỷ lệ tiêm chủng đạt yêu cầu.

Tính tới ngày 22/11, có gần 70% dân số New Zealand đã chủng ngừa đầy đủ, theo dữ liệu của Our World in Data.