New Zealand giúp hàng trăm nữ công nhân VN chịu ảnh hưởng từ Covid-19

Đại sứ quán New Zealand phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cung cấp khoản hỗ trợ cho 420 nữ công nhân bị ảnh hưởng từ Covid-19 tại Bắc Giang và Bắc Ninh.

Ngày 28/6, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson tham gia buổi lễ trao tặng tượng trưng cho đại diện công nhân của hai tỉnh theo hình thức trực tuyến.

“Dự án thể hiện sự đoàn kết chặt chẽ giữa New Zealand và Việt Nam,” Đại sứ Tredene Dobson cho hay. “Đây là sáng kiến thiết thực giúp giảm tác động về kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra cho các công nhân tại Bắc Giang và Bắc Ninh cùng gia đình của họ”.

Tỉnh Bắc Ninh trao tặng cho đại diện một số chị em công nhân. Ảnh: Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam.

Với khoản hỗ trợ khẩn cấp, mỗi công nhân sẽ được nhận 1 triệu đồng tiền mặt để trang trải những chi phí cần thiết trong cuộc sống. Sáng kiến này hướng tới việc giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 tới 420 công nhân tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh bị mất việc làm và giảm thu nhập do dịch bệnh gây ra.

“Trong 12 tháng qua, thông qua Quỹ Đại sứ New Zealand, tôi tự hào đã hỗ trợ gần 3.000 phụ nữ ở khắp các vùng miền Việt Nam khắc phục hậu quả của Covid-19,” Đại sứ Dobson cho hay.

Từ ngày 27/4, đợt bùng phát thứ tư của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới hầu hết tỉnh và thành phố Việt Nam. Bắc Giang, Bắc Ninh và thành phố Hồ Chí Minh là 3 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hơn 9 triệu lao động Việt Nam đang mất hoặc giảm thu nhập và nhiều gia đình đối mặt với khó khăn chồng chất về kinh tế.

New Zealand và Việt Nam kỉ niệm 46 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2021. Trong những năm vừa qua, New Zealand luôn phối hợp chặt chẽ cùng Việt Nam phát triển sự thịnh vượng và ổn định chung, dựa trên kinh nghiệm, kiến thức và kĩ năng tốt nhất tại New Zealand.