New Zealand đóng biên giới, du học sinh Việt Nam kẹt ở bên ngoài

Việc New Zealand đóng cửa biên giới trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến nhiều du học sinh Việt. Nhiều người ở lại Việt Nam hoặc phải chuyển đến học ở nước khác.

“Tôi về từ tháng 12/2020. Khi đó, tôi cũng chỉ nghĩ có thể quay trở lại trường vào tháng 7 năm nay. Nhưng tình hình đại dịch phức tạp, biên giới New Zealand đóng cửa. Tôi đành ở nhà tiếp vậy”, Việt Đức, du học sinh tại Đại học Auckland, chia sẻ với Zing.

Theo Sở Di trú New Zealand, 1.000 sinh viên quốc tế bậc đại học và sau đại học vừa được phép quay trở lại nước này để tiếp tục việc học. Trong đó, có một số ít sinh viên đến từ Việt Nam.

Phần lớn du học sinh còn lại đối mặt với tình trạng tương tự Việt Đức.

Việt Đức trong thời gian học tập tại New Zealand. Ảnh: NVCC.

Bất ngờ vì không kịp quay trở lại trường

Hôm 12/08, Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden cho biết đường biên giới của nước này sẽ đóng cửa đến ít nhất là cuối năm 2021, theo BBC.

Vũ Lê, sinh viên Đại học Massey, bất ngờ và buồn bã khi hay tin này.

“Đầu tháng 9, tôi trao đổi với trường về việc nhập học vào đầu tháng 2/2022. Trường tôi nói sẽ rất khó để tôi có thể quay trở lại thời gian này. Các kế hoạch của tôi tạm thời bị gián đoạn”, Lê nói.

Vũ Lê hy vọng được quay trở lại New Zealand để tiếp tục theo đuổi đam mê về nghệ thuật. Ảnh: NVCC.

Đại học Massey đề xuất Lê có thể lựa chọn việc học online. Tuy nhiên, Lê theo học ngành nghệ thuật nên việc học online sẽ kém hiệu quả. “Tôi sẽ tận dụng khoảng thời gian ở lại Việt Nam để tìm kiếm thêm cơ hội về công việc và khám phá nền nghệ thuật nước nhà”, Lê cho hay.

Đối với Việt Đức, anh lựa chọn tiếp tục học online. Anh tiếc nhất việc không thể đi thực tập như các bạn khác cũng như không thể tham gia các hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, Đức luôn cố gắng để tự tạo ra các trải nghiệm mới cho bản thân dù ở Việt Nam.

Tháng 8, Đại học Auckland chuyển toàn bộ việc học qua mô hình online để đảm bảo an toàn cho sinh viên. Ngoài ra, trường tổ chức các buổi học bổ trợ để giúp những sinh viên học online củng cố và nâng cao kiến thức.

Theo Đức, một số môn ở trường yêu cầu phải làm việc nhóm với cường độ cao. Tuy nhiên, học online sẽ làm giảm thiểu sự hiệu quả giao tiếp và làm việc với các bạn.

“Học trực tuyến quan trọng nhất là phải giữ liên lạc với mọi người trong lớp để theo kịp tiến độ học tập. Học đại học sẽ có những cái mình không hiểu và mình phải có người để trợ giúp”, Đức chia sẻ.

Đức cho biết một vài người bạn của anh hoặc lựa chọn học đại học ở Việt Nam hoặc chuyển đến nước khác để học tập thay vì tiếp tục học ở New Zealand.

Không thể hứa trước thời gian quay trở lại

Trả lời Zing, đại diện Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội cho biết đại sứ quán đang nỗ lực làm việc để hỗ trợ sinh viên Việt Nam quay trở lại New Zealand.

“Hiện tại, chúng tôi không thể hứa hẹn về khung thời gian cụ thể để nhập học cho các nhóm sinh viên quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để các trường hợp ngoại lệ biên giới có thể nhập cảnh vào New Zealand nhanh nhất có thể khi an toàn”, đại diện đại sứ quán cho biết.

Tính đến nay, New Zealand đã 2 lần đưa ra chương trình miễn trừ đặc biệt dành riêng cho sinh viên quốc tế trong bối cảnh đường biên giới vẫn đang đóng cửa.

Trước 1.000 sinh viên đợt gần nhất, chính phủ New Zealand đã cho phép 250 nghiên cứu sinh tiến sĩ và sinh viên cao học nhập cảnh tại nước này. Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội cho biết tính đến thời điểm hiện tại có 793 sinh viên quốc tế đã đến New Zealand. Số còn lại đang làm thủ tục.

Trước khi biên giới bị đóng cửa, khoảng 3.000 sinh viên Việt Nam học tập tại New Zealand. Đại sứ quán Zealand tại Việt Nam hy vọng có thể thiết lập lại những con số này khi biên giới mở lại.

Hôm 21/9, chính quyền New Zealand chính thức kết thúc báo động cấp độ 4 trong 5 tuần ở Auckland và bắt đầu chuyển sang cấp độ 3 trong 2 tuần. Các thành phố khác vẫn giữ ở cấp độ 2, theo Herald.

Thủ tướng Arden nhấn mạnh chính phủ New Zealand đang dồn sức thực hiện chiến dịch tiêm chủng toàn diện. Bà muốn đưa nước này trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tiêm chủng với khoảng 90% dân số.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách khi thủ tướng tìm cách giảm nhẹ các đợt hạn chế khắc nghiệt. Cho đến thời điểm hiện tại, New Zealand vẫn được xem là một trong những nơi kiểm soát đại dịch thành công nhất trên thế giới.

Tính đến ngày 24/9, khoảng 35,1% người dân New Zealand đã được tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19. Từ đầu dịch đến nay, nước này ghi nhận 4144 ca nhiễm trong đó chỉ có 27 trường hợp tử vong.

Thủ tướng New Zealand cho biết nước này sẽ mở cửa trở lại vào năm 2022. Theo đó, du khách đã tiêm vaccine đến từ các nước có số ca nhiễm thấp có thể du lịch New Zealand mà không cần phải cách ly. Tuy nhiên, du khách đến từ các vùng có tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng hơn sẽ phải cách ly 14 ngày, theo BBC.

“Trong kế hoạch của tôi, tôi sẽ quay trở lại New Zealand vào đầu năm 2022. Kế hoạch là như vậy còn thực hiện thì tôi không biết”, Việt Đức nói.