New Zealand đối mặt đợt bùng dịch nghiêm trọng chưa từng có

New Zealand hiện ghi nhận 148 ca nhiễm trong đợt bùng phát mới nhất của đại dịch Covid-19. Các chuyên gia dư báo con số này sẽ đạt 1.000 ca trước khi tình hình được kiểm soát.

Theo Guardian, chính quyền New Zealand đang phải gồng mình đối phó với đợt bùng phát lớn nhất ở nước này khi số ca nhiễm liên tục tăng trong những ngày qua. Hiện tại, giới chức y tế đã xác định được 400 địa điểm tình nghi có ca mắc Covid-19 và hơn 15.700 người từng có tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh.

Vào hôm 24/8, New Zealand ghi nhận 41 người mắc Covid-19 mới tại nước này, nâng tổng số ca nhiễm trong đợt bùng phát này lên con số 148. Tính đến nay, phần lớn các trường hợp mắc Covid-19 đều thuộc cộng đồng người Samoa và có liên hệ tới một buổi lễ tại nhà thờ Giáo hội của Chúa ở ngoại ô thành phố Auckland, New Zeland.

Để đối phó với sự lan truyền của biến thể Delta ở nước này, chính quyền New Zealand đã áp đặt lệnh phong tỏa cấp 4 - cấp độ cao nhất - trên phạm vi cả nước.

Tại thành phố Auckland, trung tâm của đợt bùng phát mới nhất, các lệnh phong tỏa đã được kéo dài tới hết tháng 8.

Theo kết quả điều tra dịch tễ học, 89 trong tổng số 148 ca nhiễm Covid-19 ở New Zealand có nguồn gốc từ thành phố Auckland. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh áp dụng lệnh phong tỏa, giới chức New Zealand cũng đã đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng ở nước này. Trong ngày 23/8, đã có 63.333 người được tiêm vaccine phòng Covid-19, con số lớn nhất kể từ khi quá trình này được bắt đầu.

Tổng giám đốc Y tế New Zealand Ashley Bloomfield vào hôm 24/8 đã so sánh việc đối phó với biển thể Delta giống như đối phó với một chủng virus hoàn toàn khác. Bác sĩ Bloomfield kêu gọi người dân New Zealand tuân thủ chặt chẽ các quy định phong tỏa phòng dịch được chính phủ nước này ban hành.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vào hôm 24/8 cho biết lực lượng y tế tại New Zealand đang nỗ lực xác định các trường hợp có tiếp xúc gần với các ca nhiễm và những người có thể đã mắc Covid-19 trước khi các lệnh phong tỏa được áp dụng.

"Theo các chuyên y tế, số lượng các điểm nóng của dịch bệnh sẽ sụt giảm trong thời gian tới. Tuy nhiên, với việc lệnh phong tỏa mới được áp dụng từ hôm 19/8, chúng ta sẽ tiếp tục tìm thấy những ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng", bà Ardern cho biết.

Theo nhà nghiên cứu Alex James, chuyên gia xây dựng mô hình dự báo tại Đại học Canterbury, làn sóng lây nhiễm hiện tại ở New Zealand đang trên đà trở thành đợt bùng phát Covid-19 lớn nhất tại nước này. Theo ông James, tuy số ca nhiễm mới sẽ đạt đỉnh trong một vài ngày tới, chính quyền New Zealand sẽ mất từ 4 đến 6 tuần để có thể kiểm soát hoàn toàn đợt bùng phát này.

Đợt bùng phát Covid-19 gần nhất ở New Zealand xảy ra vào tháng 8/2020 với tổng cộng 1.500 ca nhiễm được ghi nhận. Theo giáo sư Shaun Hendy từ trung tâm nghiên cứu Te Pūnaha Matatini, trong trường hợp xấu nhất, số ca nhiễm trong đợt bùng phát này có thể vượt qua con số được ghi nhận vào tháng 8/2020.