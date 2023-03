New Zealand - điểm đến du học chất lượng cho học sinh trung học

Những năm gần đây, xu hướng du học từ bậc trung học dần được phụ huynh và học sinh ưu ái nhờ những lợi ích thiết thực từ việc phát triển bản thân và làm quen môi trường quốc tế.

Từ năm 2019, Chính phủ New Zealand triển khai chương trình Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) nhằm hỗ trợ học sinh Việt tiếp cận nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới. Năm nay, học bổng NZSS được tái khởi động với 45 suất trị giá 50% học phí năm học đầu tiên từ các trường trung học chất lượng tại New Zealand.

Để giải đáp thắc mắc của các bậc phụ huynh, học sinh về quy trình ứng tuyển, cơ hội nhận học bổng cũng như chia sẻ thông tin hữu ích về môi trường học tập tại New Zealand, Zing phối hợp Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) tổ chức buổi tư vấn trực tuyến “Nắm bắt cơ hội du học New Zealand bằng Học bổng Chính phủ ngay từ bậc Trung học”.

Cơ hội rộng mở với 45 suất học bổng Chính phủ NZSS

Quy trình ứng tuyển và cơ hội nhận Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) được nhiều người quan tâm hơn cả. Học bổng này có giá trị 50% học phí năm học đầu tiên tại một trong 45 trường ở đa dạng các vùng của New Zealand như Auckland, Canterbury, Manawatu, Northland… Ngoài cân nhắc đến các yếu tố về năng khiếu, định hướng, vị trí trường học, phụ huynh và học sinh có thể tìm hiểu chất lượng giáo dục của từng trường thông qua các báo cáo từ Education Review Office để đưa ra lựa chọn tối ưu.

Chị Bành Phạm Ngọc Vân - Giám đốc Thị trường Việt Nam của Cơ quan Giáo dục New Zealand - cho biết học bổng NZSS đã mở đăng ký từ tháng 1 và hạn chót nhận hồ sơ là ngày 5/4. Học sinh cần đáp ứng điều kiện có quốc tịch Việt Nam, đang theo học lớp 8, 9 và 10 tại một trường trung học trong nước.

Chị Ngọc Vân chia sẻ thông tin bổ ích liên quan đến học bổng NZSS. Ảnh: Phương Lâm.

Để đăng ký, bạn cần chuẩn bị: Bản scan kết quả học tập năm học 2021-2022 và học kỳ 1 năm học 2022-2023 có xác nhận của trường hoặc công chứng của chính quyền địa phương. Bản scan chứng chỉ IELTS 5.5/PTE 36/TOEFL iBT 46/Duolingo 85 hoặc các chứng chỉ thể hiện trình độ tiếng Anh tương đương khác. Cùng với đó, thay vì bài luận truyền thống, học sinh được yêu cầu chuẩn bị một video dài không quá 1,5 phút thể hiện cá tính bản thân một cách trực quan nhất với ban xét tuyển học bổng. Một video đầy đủ và ấn tượng sẽ là lợi thế trong trường hợp các ứng viên NZSS có GPA và trình độ tiếng Anh tương đồng nhau.

Cơ hội nhận học bổng NZSS rộng mở khi học sinh có thể nộp 2 nguyện vọng chọn trường (trong đó, học sinh chỉ được chọn một trường tại khu vực Auckland). Trong trường hợp không thành công với 2 nguyện vọng ban đầu, học sinh có cơ hội nhận học bổng từ một trường khác nếu vẫn còn suất sau vòng xét tuyển đầu tiên. Ngoài ra, các trường ở New Zealand sẽ cân nhắc trao học bổng riêng cho ứng viên xuất sắc nhưng không được chọn trao học bổng NZSS đợt này.

Chương trình giảng dạy chuẩn NCEA được quốc tế công nhận

Chị Võ Thị Mỹ Dung, Giám đốc chương trình sau Đại học tại Học viện academyEX, cho biết học sinh New Zealand bắt đầu đến trường từ lúc 5 tuổi. Dù có 13 lớp, lộ trình học vẫn tương đương với Việt Nam. Đa số du học sinh Việt sang New Zealand đều bắt kịp chương trình học. Điểm khác biệt nằm ở việc phân chia hệ THPT từ lớp 9 đến lớp 13. Trong đó, 9-10 là lớp Junior, lớp 11-13 là Senior.

Học cấp 3 ở New Zealand theo dạng tích lũy tín chỉ, học sinh sẽ học môn học bắt buộc gồm Văn - Toán - Khoa học xã hội - Khoa học tự nhiên, đồng thời tự chọn các môn khác dựa trên nguyện vọng và thế mạnh. Điểm nổi bật nằm ở việc học sinh có thể chọn những môn tưởng như chỉ xuất hiện ở bậc đại học như Công nghệ thực phẩm, Xác suất thống kê, Kinh doanh, Truyền thông số, Tâm lý học...

Song song chương trình học chính NCEA (National Certificate of Educational Achievement, tạm dịch: Chứng nhận thành tích giáo dục Quốc gia New Zealand), một số trường cũng giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế (IB) hoặc Cambridge. Không ít cơ sở giáo dục có thế mạnh và đào sâu phát triển các lĩnh vực trọng tâm riêng như văn hóa - nghệ thuật, chương trình STEM, chương trình giúp xây dựng nghị lực, kỹ năng sống, hướng tới phát triển công dân toàn cầu.

Chị Mỹ Dung chia sẻ thông tin học sinh cấp 3 tại New Zealand học tập theo dạng tích lũy tín chỉ.

Du học phổ thông tại New Zealand cũng là bước đệm vững chắc để các bạn trẻ chuẩn bị cho bậc học cao hơn. Học sinh dễ dàng nộp hồ sơ xin học bổng tại các trường đại học danh tiếng trong nước mà không cần cạnh tranh suất với học sinh quốc tế bên ngoài New Zealand.

Với chương trình học tiên tiến, chứng chỉ phổ thông NCEA được công nhận rộng rãi, học sinh sau khi hoàn thành bậc trung học ở New Zealand hoàn toàn có thể nhập học hoặc ứng tuyển học bổng du học đại học tại các nước khác. Thực tế, nhiều học sinh Việt Nam hoàn tất bậc trung học tại New Zealand đã giành học bổng vào các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Môi trường sống an toàn và gia đình thuận tiện đồng hành từ xa

Trong buổi trao đổi trực tuyến, độc giả Trần Lê Ngọc đặt câu hỏi: “Làm sao tôi theo sát quá trình cũng như kết quả học tập của con trong từng học kỳ khi ở xa”. Theo chị Mỹ Dung, đây là nỗi lo chung của của nhiều bậc cha mẹ khi con trẻ du học nước ngoài, tự lập ở môi trường hoàn toàn mới.

Chuyên gia cho biết phụ huynh có thể yên tâm khi dễ dàng đồng hành từ xa cùng con trong suốt chương trình học. Các trường đều có bộ phận chăm sóc học sinh quốc tế. Bộ phận này sẽ liên lạc để họp mặt trực tuyến qua Google Meet, Skype, đảm bảo phụ huynh ở nhà vẫn theo dõi được con em học tập sát sao. Trường cũng có trang website giúp phụ huynh nắm được kết quả học tập của học sinh từ xa.

Nhận học bổng NZSS với 50% học phí trong năm học đầu tiên, gia đình cần chuẩn bị về tài chính đủ chi trả cho phần học phí còn lại và phí sinh hoạt của học sinh. Học phí trung bình một năm học ở trường phổ thông công lập tại New Zealand rơi vào khoảng 15.500-22.000 NZD. Phụ huynh có thể cân nhắc cho con ở ký túc xá (boarding school) hoặc sống cùng người bản xứ (homestay).

Bộ phận chăm sóc học sinh quốc tế cũng chịu trách nhiệm tìm kiếm homestay đạt chuẩn chất lượng và thường xuyên liên lạc với host để kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng môi trường sống cho học sinh.

Chị Hồng Nhâm cho biết học sinh cần chủ động chuẩn bị để vượt qua giai đoạn sốc văn hóa.

“Sốc văn hóa là vấn đề 99% du học sinh gặp phải. Tuy nhiên, không có cách nào khác là bản thân học sinh phải chủ động và tích cực trong việc chuẩn bị trước khi ra nước ngoài”, chị Lù Thị Hồng Nhâm - Tổng giám đốc Công ty Tư vấn du học Đức Anh - chia sẻ.

Theo đó, để tránh khỏi tình trạng sốc văn hóa giai đoạn đầu, học sinh nên tham gia hoạt động ngoại khóa, các CLB tại trường, trại hè trong nước và nước ngoài để giao lưu cũng như tăng cường khả năng tiếng Anh. Sau các khóa học này, học sinh mạnh dạn, tự tin trong việc giao tiếp, sinh hoạt và học tập ở nước ngoài.

Hơn nữa, New Zealand nổi tiếng là quốc gia có môi trường thân thiện, đa dạng văn hóa và chủng tộc nên họ cũng rất cởi mở các du học sinh quốc tế. Bộ phận quản lý và chăm sóc học sinh quốc tế cũng lo lắng rất kỹ cho học sinh, từ cải thiện kỹ năng ngoại ngữ đến giúp học sinh hòa hợp nhanh với gia đình bản xứ cũng như bạn bè quốc tế.