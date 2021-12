New Zealand bỏ pháo hoa năm mới, chiêu đãi dân bằng 'tiệc ánh sáng'

Vào 18h ngày 31/12 theo giờ Việt Nam, đồng hồ tại Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand, điểm tiếng chuông đầu tiên của năm 2022 giữa chùm ánh sáng rực rỡ trên bầu trời.

Tiết mục bắn pháo hoa thường niên bị hủy bỏ do giới chức thành phố lo ngại dịch bệnh có thể lây lan trong đám đông thưởng ngoạn. Tuy vậy, màn trình diễn ánh sáng giúp thành phố không kém rực rỡ so với các năm trước, theo New Zealand Herald.

Các địa điểm nổi tiếng như cầu cảng Auckland, tháp Sky Tower hay Bảo tàng Tưởng niệm Chiến tranh thắp đèn từ 21h. Đến nửa đêm, màn trình diễn ánh sáng rực rỡ bắt đầu.

New Zealand là một trong những quốc gia đầu tiên đón năm mới 2022. Ảnh: NZ Herald.

Người dân New Zealand tề tựu chia tay năm cũ để đón năm 2022. Ảnh: Stuff.

Giống như Auckland, thủ đô Wellington cũng không bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa. Trong khi đó, lễ hội Matariki ki Poneke để chào đón năm mới của người Maori bản địa vẫn được tổ chức.

Năm 2021 là một năm đáng nhớ với người New Zealand. Tình hình dịch bệnh chuyển biến xấu kể từ mùa hè, buộc chính phủ nước này phải siết chặt các biện pháp hạn chế và từ bỏ chiến lược “Zero Covid-19”. Thành phố Auckland có thời điểm bị phong tỏa tới 107 ngày.

Người New Zealand hy vọng 2022 sẽ là một năm tốt đẹp hơn. “Thách thức vẫn còn phía trước, nhưng người New Zealand chứng minh họ có thể vượt qua”, tờ NZ Herald tuyên bố.

Hoàng hôn cuối cùng của năm 2021 tại Auckland. Ảnh: NZ Herald.