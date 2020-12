New Zealand ban bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu

New Zealand đã ban bố tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu và cam kết đạt mức phát thải carbon bằng 0 vào năm 2025.

Một kiến nghị được trình bày tại Quốc hội New Zealand ngày 2/12 đã công nhận “tác động tàn khốc mà thời tiết cực đoan sẽ gây ra đối với New Zealand, sức khỏe của người dân, các ngành công nghiệp chính và nguồn nước do lũ lụt, nước biển dâng và cháy rừng” .

Ngoài New Zealand, 32 quốc gia khác đã chính thức thừa nhận khủng hoảng khí hậu toàn cầu bằng cách ban bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu, theo Guardian.

Kiến nghị cũng thừa nhận "xu hướng đáng báo động trong sự suy giảm các loài và đa dạng sinh học toàn cầu", bao gồm cả sự suy giảm đa dạng sinh học bản địa của New Zealand.

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu này được đảng Xanh và đảng Maori ủng hộ. Trong khi đó, đảng Quốc gia và đảng Hành động phản đối.

Phát biểu trước Quốc hội New Zealand sau khi giới thiệu kiến nghị, Thủ tướng Jacinda Ardern nói New Zealand phải "hành động ngay".

“Tuyên bố này là một sự thừa nhận về gánh nặng thế hệ sau phải chịu nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ”, bà nói.

Bà Ardern cho biết các cơ quan chính phủ sẽ được yêu cầu chỉ mua xe điện hoặc xe lai và đội xe sẽ giảm 20% theo thời gian. 200 lò hơi đốt than được sử dụng trong các tòa nhà công cộng sẽ bị loại bỏ dần.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói biến đổi khí hậu là "một trong những thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta". Ảnh: Getty.



Kiến nghị cũng kêu gọi công nhận "tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết thách thức" của New Zealand bằng việc ký kết Thỏa thuận Paris và thông qua Đạo luật Không carbon năm 2019.

Đạo luật trên khiến New Zealand trở thành một trong số ít quốc gia có mục tiêu không phát thải được ghi vào luật.

Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng đất nước vẫn tụt lại phía sau rất nhiều. Việc thiếu hành động thật "đáng xấu hổ" và "không thể chấp nhận được", giáo sư khoa học chính trị Bronwyn Hayward của Đại học Canterbury nói vào tuần trước.

“Điều trớ trêu là ngay cả dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ cũng thực hiện cắt giảm khí thải bình quân đầu người tốt hơn mức của New Zealand”, ông Hayward nói thêm.