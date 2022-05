Bốt điện thoại cuối cùng ở New York đã bị gỡ bỏ

Biểu tượng suốt nhiều năm của New York được thay bằng các trạm kết nối Wi-Fi, sạc điện thoại miễn phí.

Ngày 23/5, quan chức thành phố New York (Mỹ) đã cử công nhân tháo dỡ bốt điện thoại công cộng cuối cùng, đặt tại trung tâm quận Manhattan.

Bốt điện thoại công cộng từng là biểu tượng của New York suốt hàng chục năm. Tuy nhiên, sự phát triển của điện thoại di động và mạng Wi-Fi khiến điện thoại công cộng không còn hữu dụng. Việc thay thế bốt điện thoại sang trạm truy cập Wi-Fi đã diễn ra tại New York từ năm 2015.

Bốt điện thoại công cộng cuối cùng tại New York được cẩu lên xe tải vào ngày 23/5. Ảnh: Getty Images.

Theo NPR, các quan chức New York đã có mặt tại Quảng trường Thời đại để chia tay bốt điện thoại công cộng cuối cùng của thành phố. Mark Levine, Chủ tịch Manhattan đã chia sẻ video các công nhân dùng cần cẩu dỡ bốt điện thoại để mang lên xe tải.

"Là cư dân New York bản địa, nói lời tạm biệt bốt điện thoại công cộng cuối cùng trên thành phố cho cảm giác buồn vui lẫn lộn. Vị trí nổi bật của bốt đã trở thành một phần khung cảnh thành phố suốt nhiều thập kỷ", Matthew Fraser, ủy viên văn phòng công nghệ và đổi mới của New York chia sẻ.

"Giống như chuyển từ ngựa sang xe hơi và xe hơi sang máy bay, quá trình phát triển công nghệ kỹ thuật số đã thay thế bốt điện thoại công cộng thành trạm truy cập Wi-Fi tốc độ cao để đáp ứng nhu cầu liên lạc thay đổi nhanh chóng của chúng ta", ông Fraser nói thêm.

Do nhu cầu sử dụng ngày càng thấp, hơn 6.000 bốt điện thoại đã được New York gỡ bỏ từ năm 2015. Một số được thay bằng LinkNYC, các trạm công cộng hỗ trợ truy cập Wi-Fi, trang bị màn hình tương tác, sạc điện thoại và gọi điện trong nước miễn phí.

Các nhãn hàng, tổ chức có thể đặt quảng cáo, trưng bày tác phẩm nghệ thuật và thông báo công cộng tại LinkNYC. Hiện có khoảng 2.000 trạm Wi-Fi đã được lắp đặt tại thành phố.

"Trong chưa đầy một thập kỷ, chúng tôi đã chuyển các bốt điện thoại trả tiền khắp thành phố sang trạm Wi-Fi miễn phí... Chúng tôi đang đi đúng hướng trong việc đưa New York trở nên công bằng hơn, cần tiếp tục để giúp nhiều người dân tiếp cận kết nối Internet tốc độ cao, giá rẻ tại nhà và trường học của họ", Julie Won, thành viên Hội đồng Thành phố New York chia sẻ.

Những bốt điện thoại được thay bằng trạm kết nối Wi-Fi, sạc điện thoại miễn phí. Ảnh: New York Times.

Theo The Guardian, một số bốt điện thoại do tư nhân vận hành vẫn tồn tại ở New York do cư dân địa phương vận động. Hell Gate cho biết một bốt điện thoại vẫn hoạt động ở ga tàu điện ngầm Union Square.

Theo số liệu được Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ công bố năm 2018, còn khoảng 100.000 điện thoại công cộng trên khắp nước Mỹ. Tháng 9/2021, Ủy ban Dịch vụ công DC nói rằng còn 6 bốt điện thoại trả tiền hoạt động ở Washington.

Sau khi bị tháo dỡ, bốt điện thoại cuối cùng của New York được dời đến Bảo tàng Thành phố New York, trở thành vật trưng bày cho một buổi triển lãm về đời sống thành phố trước khi máy tính bùng nổ.