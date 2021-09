New York muốn Vệ binh Quốc gia thay thế y, bác sĩ chưa tiêm vaccine

Thống đốc bang New York Kathy Hochul đang xem xét việc đưa lực lượng Vệ binh Quốc gia đến hỗ trợ cơ sở y tế ở bang này, thay thế những nhân viên y tế chưa tiêm vaccine.

New York Times dẫn tuyên bố hôm 25/9 của Văn phòng Thống đốc New York, Mỹ cho biết bà Hochul đang lên kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp, tạo điều kiện để các chuyên gia y tế có trình độ và được cấp phép hành nghề ở các tiểu bang khác, sinh viên y khoa mới tốt nghiệp, chuyên gia y tế đã nghỉ hưu đến hỗ trợ bang New York.

Ngoài ra, bang này có thể sẽ kêu gọi lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được đào tạo về y tế đến New York để triển khai nhóm hỗ trợ do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh điều hành.

Số liệu tiêm chủng của bang New York cho thấy tính đến ngày 22/9, khoảng 70.000 trên 450.000 (tương đương 16%) nhân viên tại các bệnh viện ở bang này chưa được tiêm đủ hai mũi vaccine.

Một ý tá được tiêm vaccine Covid-19 của Pfizer-BioNTech vào ngày 14/12/2020 tại New York. Ảnh: AP.

Eileen Toback - Giám đốc điều hành của Hiệp hội Y tá Chuyên nghiệp New York, tổ chức đại diện cho 1.500 y tá ở Manhattan - đánh giá cao việc bà Hochul đang cố gắng giải quyết nguy cơ thiếu nhân sự của hệ thống y tế.

Theo quy định của bang này, các nhân viên y tế tại bệnh viện và viện dưỡng lão phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine trước hạn chót vào 23h59 ngày 27/9.

Bà Toback cho biết khoảng 5% thành viên của tổ chức này chưa được tiêm phòng. Họ nghĩ do thiếu nhân sự nên họ sẽ không bị chấm dứt hợp đồng làm việc.

Tuy nhiên, thống đốc New York bày tỏ quyết tâm thực thi chính sách nói trên.

"Chúng ta vẫn đang trong cuộc chiến chống lại Covid-19 để bảo vệ những người thân yêu, và chúng ta cần chiến đấu bằng mọi công cụ có thể", bà Hochul nhấn mạnh, đồng thời đêu gọi "tất cả nhân viên y tế chưa được tiêm chủng hãy đi tiêm ngay để có thể tiếp tục làm việc".

New York là một trong những bang đầu tiên áp dụng chính sách quyết liệt về tiêm chủng đối với nhân viên y tế. Ngoài ra, bang California và Maine cũng đã đặt ra hạn chót tiêm phòng cho các y bác sĩ và điều dưỡng.