New York dựng rào trước tòa án, chuẩn bị cho việc ông Trump bị truy tố

Thành phố New York đang tiến hành các bước chuẩn bị cho việc cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố do có hành vi đưa tiền nhằm "bịt miệng" diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels.

Các rào chắn được dựng lên tại khu vực xung quanh một tòa án ở thành phố New York nhằm chuẩn bị cho việc ông Trump bị truy tố. Ảnh: AP.

Theo Reuters, các rào chắn bắt đầu được công nhân lắp đặt tại khu vực xung quanh một tòa án ở quận Manhattan vào hôm 20/3 trong bối cảnh thành phố New York chuẩn bị cho khả năng cựu Tổng thống Trump bị truy tố do có hành vi trả tiền để buộc nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels giữ im lặng về mối quan hệ giữa 2 người vào năm 2016.

Việc ông Trump bị truy tố sẽ là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đối diện với một cáo trạng hình sự. Vào hôm 18/3, cựu Tổng thống Trump đã kêu gọi người ủng hộ của mình xuống đường biểu tình để phản đối khả năng ông bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng thành phố New York lo ngại lời kêu gọi của ông Trump có thể dẫn đến những sự kiện tương tự vụ bạo loạn tại Điện Capitol vào hôm 6/1/2021.

Trả lời Reuters, Thị trưởng thành phố New York Eric Adams cho biết cảnh sát đang theo dõi các nền tảng mạng xã hội và sẽ chủ động phát hiện những "hành vi không phù hợp" trong thành phố. Theo Sở Cảnh sát New York, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ mối đe dọa chắc chắn nào đối với an ninh của thành phố.

Nếu bị buộc tội, ông Trump nhiều khả năng sẽ phải di chuyển từ tư gia của mình tại bang Florida đến thành phố New York để được lấy dấu vân tay và thực hiện các thủ tục khác. Theo nhiều hãng truyền thông, các quan chức thuộc lực lượng thực thi pháp luật đã có cuộc gặp vào hôm 20/3 để thảo luận về những bước chuẩn bị cho quá trình này.

Tuy các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp chuẩn bị cho các nguy cơ về an ninh nếu cựu Tổng thống Trump bị truy tố, nhiều người ủng hộ cực hữu của nhà cựu lãnh đạo Mỹ này cho biết sẽ không tham gia biểu tình do lo ngại sẽ mắc phải bẫy của lực lượng cảnh sát.

Cũng trong ngày 20/3. một bồi thẩm đoàn đã nghe lời khai của một số nhân chứng và dự kiến có thể ra quyết định buộc tội cựu Tổng thống Trump trong tuần này.