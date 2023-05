New York đang chìm vì nhà chọc trời quá nặng

Một nghiên cứu mới được công bố cho thấy thành phố New York đang dần chìm xuống biển, gây ra bởi sức nặng từ số lượng lớn tòa nhà chọc trời ở khu vực này, Guardian đưa tin.

Tốc độ chìm của thành phố New York bị đẩy nhanh do số lượng lớn các tòa nhà ở khu vực này. Ảnh: Reuters.

Nghiên cứu được công bố hôm 18/5 cho thấy thành phố New York đang chìm dần với tốc độ trung bình khoảng 1-2 mm mỗi năm. Tại một số khu vực của thành phố, tốc độ chìm có thể cao gấp đôi con số trên.

Việc một trong những thành phố đông dân nhất nước Mỹ bị chìm cũng làm nghiêm trọng hóa tác động của tình trạng nước biển dâng, vốn đang nhanh gấp 2 lần so với trước đây do hiện tượng băng tan vì nóng lên toàn cầu.

Theo đó, mực nước xung quanh New York đã dâng lên 22 cm kể từ năm 1950. Tần suất các trận lũ nghiêm trọng, gây ra bởi những cơn bão lớn, tại thành phố này sẽ tăng gấp 4 lần vào cuối thế kỷ 21.

"Dân số 8,4 triệu người của New York đối diện nhiều vấn đề khác nhau từ tình trạng lũ lụt", các tác giả cho biết trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Earth's Future.

Xu hướng lũ lụt còn trở nên nghiêm trọng hơn do cơ sở hạ tầng của New York. Các nhà nghiên cứu tính toán những cấu trúc tại New York, bao gồm nhiều tòa nhà cao tầng như Empire State và Chrysler có tổng trọng lượng lên tới hơn 762 triệu tấn, tương đương trọng lượng của 140 triệu con voi.

Khối lượng này đang đè lên nhiều loại đất đá nền khác nhau của New York. Trong khi các tòa nhà lớn nhất được xây dựng trên các loại đá nền vững chắc, một số công trình khác được xây dựng trên lớp cát và đất sét được san lấp, thúc đẩy quá trình chìm xuống của thành phố.

"Chúng ta chưa cần phải lo lắng ngay lúc này, nhưng quá trình ấy đang diễn ra, khiến nguy cơ ngập lụt của thành phố New York tăng lên", Tom Parsons, nhà địa chất học tại Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu, cho biết.

Các tác giả bổ sung rằng nhiều thành phố ven biển khác cũng sẽ tồn tại những nguy cơ mà New York đang đối mặt khi tình trạng biến đổi khí hậu trở nên nghiêm trọng hơn.