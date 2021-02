New York có nhiều tỷ phú sinh sống nhất thế giới

Xếp sau New York lần lượt là Los Angeles, London, Hong Kong và Paris.

Thành phố New York (Mỹ) vẫn là nơi thu hút nhiều gia chủ giàu có nhất, theo báo cáo được công bố hôm 18/2 bởi công ty thông tin tài chính WealthX và nền tảng bất động sản REALM.

Tính đến tháng 2/2020, gần 25.000 cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao - từ 30 triệu USD trở lên - có nơi ở chính hoặc phụ ở thành phố náo nhiệt này. Trong số những người siêu giàu gọi New York là nhà, tới 53% chọn thành phố này để mua nhà thứ hai hoặc căn hộ bổ sung thay vì nơi ở chính.

Thành phố New York thu hút nhiều tỷ phú, triệu phú đến sinh sống nhất thế giới.

“Điều đó phản ánh vị thế của New York với tư cách là một trung tâm tài chính và thương mại toàn cầu. Nơi đây mang đến sự giao thoa giữa văn hóa phong phú và lối sống sang trọng, nền giáo dục chất lượng cao và bất động sản hàng đầu”, trích bản báo cáo.

Bên cạnh đó, suốt 6 năm qua, New York là nơi sinh sống của nhiều tỷ phú nhất trên thế giới, theo thống kê của Forbes. Năm 2020, 92 tỷ phú chọn thành phố này làm nơi ở chính, tăng 8 người so với năm 2019. Tổng giá trị tài sản ròng của các tỷ phú sống ở New York là 424 tỷ USD .

Cư dân giàu có nhất ở New York là cựu thị trưởng Michael Bloomberg với khối tài sản ròng lên đến 54,9 tỷ USD . Một số tỷ phú đáng chú ý khác sống ở thành phố này là góa phụ Julia Koch ( 44,9 tỷ USD ) - vợ của cố ông trùm David Koch và rapper Jay-Z ( 1 tỷ USD ).

Xếp sau New York là thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ) với 16.295 đại gia. Đứng thứ ba là thành phố London. Thủ đô nước Anh thu hút 14.485 cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao.

Thủ đô nước Anh đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Ảnh: Pinterest.

Hong Kong (Trung Quốc) và Paris (Pháp) lần lượt xếp ở vị trí 4 và 5, với 14.235 và 7.035 cư dân siêu giàu, theo báo cáo.

Đáng chú ý, tuy chỉ đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng những thành phố quy tụ đông đảo giới siêu giàu, Hong Kong lại chiếm vị trí thứ 2 trong danh sách những thành phố có nhiều tỷ phú sinh sống nhất thế giới, chỉ đứng sau thành phố New York, theo Forbes.

Năm 2020 đã xóa nhòa ranh giới giữa nhà ở chính và phụ của những người giàu có. Joanne Nemerovski, cố vấn bất động sản cao cấp tại Compass ở Chicago, cho biết: “Đại dịch đã thiết lập thị trường tốt nhất cho những ngôi nhà phụ thứ hai, thậm chí là thứ ba trên thị trường bất động sản xa xỉ”.

“Bất kể nơi ở chính của họ tuyệt vời thế nào, nhóm người siêu giàu quá quen với việc du lịch, di chuyển liên tục rồi nên khó có thể bắt họ ở yên một chỗ. Sự đa dạng là gia vị cuộc sống”, cô nói thêm.