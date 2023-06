New York chìm trong khói nhưng cư dân đang nói về một vết thương khác

Đường phố New York vắng vẻ hơn bình thường khi khói từ những đám cháy rừng lớn bất thường ở Canada nhấn chìm hơn một chục tiểu bang của Mỹ.

Khói mù do cháy rừng ở Canada bao trùm trên bầu trời Manhattan ngày 7/6. Ảnh: Reuters.

Bà Irania Sanchez thở gấp khi đi bộ ở quận Queens của thành phố New York vào sáng 7/6. Không khí đặc quánh và đậm mùi khói bao trùm lên thành phố và cả vùng rộng lớn khắp nước Mỹ.

Người phụ nữ 53 tuổi đang trên đường đến thăm một người bạn mới phẫu thuật gần đây và muốn cùng bà Sanchez ra ngoài đi dạo.

“Tôi đã nói bạn tôi đừng ra ngoài, vì việc đó quá nguy hiểm”, bà Sanchez nói với Guardian.

Khi một chiếc xe dọn đường chạy qua, cuốn bụi vào không khí, Sanchez thở hổn hển và bước đi. “Bụi quá”, bà nói.

Gợi lại vết thương Covid-19

Cả thành phố New York đang chìm trong làn khói mà AFP dùng từ “apocalyptic haze” (khói mù tận thế) để mô tả. Đường phố đô thị nhuốm một màu nâu đỏ lạ thường, vắng vẻ khác thường, và yên ắng kỳ lạ. Trên đường phố, người ta có thể nhận thấy nhiều người đeo khẩu trang hơn bình thường, gợi nhớ đến những ngày trước đó của đại dịch Covid-19 - và cảm giác về sự bất an mà virus corona từng gây ra.

Lãnh đạo Manhattan Borough, ông Mark Levine, đã đăng tải lên Twitter một bức ảnh chụp đường chân trời đầy khói từ văn phòng của ông. Ông Levine nhấn mạnh rằng khói mù đang che khuất tòa nhà Empire State.

“Tòa nhà Empire State đang vô hình vì khói từ các đám cháy ở Canada”, ông viết.

Levine cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng ông nhận thấy nhiều người đeo khẩu trang hơn hôm 6/6 và gọi lượng khói là chưa từng có và rất sốc.

“Đối với một thành phố từng sống qua Covid-19, chúng tôi cảm thấy tổn thương khi hồi tưởng về những thời điểm mà bản thân việc hít thở cũng có thể là một rủi ro”, ông trải lòng.

Đường chân trời của thành phố New York bị khói mù che khuất. Tòa nhà Empire State có thời điểm trở nên vô hình. Ảnh: Zuma Press.

Bên kia sông, ở trung tâm Manhattan, nơi thường chật kín khách du lịch vào thời điểm này trong năm để tận hưởng tiết trời mùa xuân, nay bỗng dưng vắng khách, ít xe cộ hơn nhưng sự xuất hiện cuả những chiếc khẩu trang y tế lại nhiều hơn.

Cuộc khủng hoảng khói bụi tại thành phố đông dân nhất nước Mỹ đang bước sang ngày thứ hai, sau khi khói từ các đám cháy rừng đầu mùa lớn bất thường ở Canada kéo về phía nam, qua hơn một chục bang của Mỹ từ cuối ngày 6/6 đến ngày 7/6, khiến hơn 50 triệu người đang nằm trong trong tình trạng cảnh báo về chất lượng không khí.

Thông tin từ Website IQAir cho thấy New York là thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới vào tối 6/6. Mức độ ô nhiễm ở New York được nhận định là ở mức "có hại cho sức khỏe" và cao hơn so với mức ô nhiễm ở thủ đô Delhi của Ấn Độ và Baghdad của Iraq vào lúc 1h25 sáng giờ New York, Bloomberg dẫn số liệu từ IQAir.

Đám đông ở Times Square khi Manhattan chìm trong khói mù màu vàng sẫm. Ảnh: Reuters.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đã phát cảnh báo chất lượng không khí xấu ở New England, một ngày sau khi một phần các bang Illinois, Wisconsin và Minnesota nhận được khuyến cáo tương tự.

Tuần trước, các quan chức Mỹ ở những bang phía nam như Maryland, Virginia và Pennsylvania đã báo cáo sự ảnh hưởng từ các vụ cháy rừng ở phía bắc. Hôm 7/6, sân bay LaGuardia của New York ở Queens đã yêu cầu tất cả máy bay hạ cánh vì tầm nhìn trở nên quá kém.

"Khói mù tận thế"

Bà Sanchez biết tin về khói mù vào tối thứ 6/6 từ bản tin thời sự và khi đứa cháu trai năm tuổi của bà bị ho khi về nhà.

“Nhưng cậu bé phải đi học vào ngày hôm sau, vì thằng bé không tới trường thì sẽ có vấn đề lớn”, bà Sanchez nói thêm và nở nụ cười.

Tại một trường học lân cận, học sinh được cho về sớm vì có vũ hội vào buổi tối.

Danna Herrera, học sinh lớp 8, đang trên đường về nhà với mẹ trước buổi trưa một chút.

Trường học của cô bé đã viết thư cho phụ huynh nói rằng mọi hoạt động ngoài trời đã bị hủy bỏ trong ngày. Lẽ ra Herrera đã được lên lên kế hoạch cho "ngày thực địa" - tức là các hoạt động dành cả ngày ở ngoài trời.

Kế hoạch này đã bị hủy, nhưng Herrera cảm thấy nhẹ nhõm vì buổi dạ hội diễn ra trong nhà và sẽ không bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Angely Hartnack (25 tuổi) và Katherine Rodriguez (27 tuổi) đang đeo khẩu trang trong giờ nghỉ trưa ở Manhattan.

Hai cư dân New York nói rằng họ không đeo khẩu trang trong đại dịch, nhưng đã phải cần tới chúng hôm 7/6.

Cư dân đeo khẩu trang giữa làn khói mù trên phố Stone ở Hạ Manhattan hôm 7/6. Ảnh: NYTIMES.

Hartnack cho biết cô nghe tin về chất lượng không khí không tốt cho sức khỏe hôm 6/6 khi bầu trời “xuất hiện khói” và cô đang tự hỏi tại sao không khí trông “rất mờ ảo”.

Ôtô của cô cũng ngập trong khói mù và trông có vẻ nhớp nháp.

“Nó trông rất dính”, Hartnack chia sẻ.

Rodriguez chia sẻ rằng khói mù cũng tràn ngập trong xe của cô.

Cô cho biết bản thân và đồng nghiệp không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc ở trong nhà, vì vậy họ đã đến công sở.

Cách đó không xa, Lawrence Perkins, 40 tuổi, đang bán hàng như thường lệ nhưng anh lo ngại tới sức khỏe và sẵn sàng cắt ngắn ngày làm việc khi bầu trời đã chuyển màu vàng sẫm.

“Khói có mùi như thể nó ở cách đây một hoặc hai dãy nhà. Mùi rất mạnh, và khá nặng. Cố gắng hít thở trong điều kiện này hẳn là không tốt cho sức khỏe, tôi thậm chí không nghĩ có ai nên ra ngoài”, anh nói thêm, đồng thời cho rằng thành phố nên tuyên bố một ngày nghỉ.

Ông Vincent Stevenson, 70 tuổi, người bán cờ trên lề đường, nói thêm: “Sáng nay, họ nói trên bản tin nếu bạn không cần phải ra ngoài thì hãy ở nhà”.

Nhưng những người như ông Stevenson không có lựa chọn nào khác là phải ra ngoài vì ông là người bán hàng rong.

Thảm họa khiến hơn 24.000 người Canada phải sơ tán Chính quyền tỉnh bang Alberta, Canada ngày 6/5 đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi nơi này ghi nhận hơn 100 vụ cháy rừng, thiêu rụi 120.000 ha và khiến hơn 24.000 người sơ tán.