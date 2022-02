New York bỏ khẩu trang

Các nhà hàng, doanh nghiệp ở thành phố New York (Mỹ) đang trở lại bình thường khi số ca mắc Covid-19 trên toàn tiểu bang giảm 93% giai đoạn hậu Omicron.

Ở New York, việc đặt chỗ nhà hàng ngày càng khó hơn. Các văn phòng đang được lấp đầy. Khán giả đổ về rạp chiếu phim.

Thống đốc New York Kathy Hochul thông báo tiểu bang bỏ quy định đeo khẩu trang đối với hầu hết cơ sở kinh doanh bắt đầu từ 10/2. Động thái này được các chủ nhà hàng, bất động sản và doanh nghiệp xem là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự hồi sinh hậu Omicron đang đến gần, theo Bloomberg.

Deborah Borda, Giám đốc điều hành của dàn nhạc giao hưởng New York Philharmonic, cho biết: “Chúng ta đã trở lại sau kỳ nghỉ đại dịch”.

Thông thường, trong buổi biểu diễn tại phòng hòa nhạc Alice Tully Hall ở Manhattan, lực lượng bảo vệ luôn đeo khẩu trang và nhắc nhở khán giả che mặt, mũi. Tuy nhiên, khẩu trang đã được gỡ bỏ tại buổi dạ tiệc dịp Tết Nguyên đán dành cho 175 người gần đây.

“Đó là một đêm dài. Khoảnh khắc đi bộ trong hội trường khiến tôi tràn đầy năng lượng”, Borda nói.

Buổi dạ tiệc mừng năm mới âm lịch của New York Philharmonic. Ảnh: Amanda Gordon/Bloomberg.

“Dấu hiệu tâm lý”

Cảm giác năng lượng như bị rút sạch khỏi New York trong những ngày ảm đạm của tháng 12/2021 và 1/2022, khi biến chủng Omicron tấn công thành phố, dẫn đến việc đóng cửa trường học và văn phòng.

Các buổi biểu diễn Broadway bị hủy bỏ. Khung cảnh vắng lặng trong những nhà hàng gợi lại ký ức buồn về sự bùng phát của đại dịch vào tháng 3/2020. Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt lao động do Covid-19 dẫn đến việc tạm dừng dịch vụ trên tàu điện ngầm và các hãng hàng không vào giữa mùa nghỉ lễ bận rộn.

Sự thiếu hụt điểm xét nghiệm Covid-19 tạo ra những hàng dài trên khắp thành phố. Người dân New York vật lộn với thực tế rằng Omicron có thể hạ gục đô thị với tỷ lệ tiêm chủng cao nhất và các quy tắc nghiêm ngặt nhất về vaccine và khẩu trang.

Danny Abrams, chủ nhà hàng, cho biết: “Vượt qua năm đầu tiên, chúng tôi gần như không thể gắng gượng. Sau đó, chúng tôi bị nghiền nát bởi Omicron. Hiện tại, việc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang tạo ra tín hiệu tâm lý rằng mọi thứ đang thay đổi”, ông nói.

Việc Omicron bớt hoành hành và tình trạng tiêm phòng đã giúp Lorraine Green tự tin đi từ Vương quốc Anh đến New York trong tuần này. Trước đó, vợ chồng cô hoãn chuyến đi đầu tiên tới thành phố vào dịp sinh nhật do số ca bệnh tăng đột biến. Cuối cùng, họ cũng được chiêm ngưỡng tượng Nữ thần Tự do và tận hưởng không khí nơi đây.

Vợ chồng Lorraine Green ở New York. Ảnh: Alicia Diaz/Bloomberg.

Theo dữ liệu của thành phố New York, mức trung bình trong 7 ngày đối với ca nhiễm SARS-CoV-2 hàng ngày là 1.906 vào hôm 6/2, giảm đáng kể so với mức kỷ lục 43.604 do Omicron hôm 4/1. Số trường hợp nhập viện hàng ngày giảm xuống còn 104 từ khoảng 1.000 trong cùng thời gian.

Trong khi quy định khẩu trang vẫn được áp dụng cho học sinh, nhân viên bệnh viện và cư dân viện dưỡng lão, Thống đốc Kathy Hochul cho biết việc này khả năng cao sẽ kết thúc vào tháng 3.

Ivy Mix, đồng sở hữu quán bar Leyenda ở Brooklyn, gọi động thái bỏ khẩu trang là “dấu hiệu của ánh sáng cuối đường hầm”.

Leyenda, từng mở đến 3h sáng vào cuối tuần, phải cắt giảm giờ làm việc do thiếu nhân viên liên quan đến Covid-19 và hiện đóng cửa lúc 1h sáng. Quán phải đóng cửa trước Giáng sinh - thời điểm vốn bận rộn nhất trong năm. Nhưng trong tuần này, tình hình kinh doanh khả quan hơn.

“Mọi người nhớ nhau và dần trở lại bar. Họ cảm thấy thoải mái khi được thoát khỏi Zoom, đi chơi và gặp gỡ bạn bè”, Mix nói.

Đi làm trở lại

Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 giảm, các sự kiện gây quỹ và buổi biểu diễn trên sân khấu được dự đoán trở lại trước mùa xuân. Các rạp Broadway sẽ giữ nguyên quy định về khẩu trang và vaccine cho đến ngày 30/4, theo Broadway League.

Bữa trưa và cocktail sau giờ làm việc cũng trở lại, khiến các nhân viên ngân hàng, luật sư phải sửa soạn cho dịp này.

Tony Malkin, Giám đốc điều hành của Empire State Realty Trust, cho biết: “Các buổi hòa nhạc tại Beacon đều thu hút khán giả. Tất cả quy định bình thường mới sẽ giúp đưa mọi người trở lại”.

Các hội nghị như Triển lãm Ô tô Quốc tế New York và giới thiệu hàng may mặc Magic New York dự kiến quay trở lại Trung tâm Javits. Trong khi đó, nhân viên công ty công nghệ Salesforce Inc. có mặt khắp khách sạn Marriott Marquis ở Quảng trường Thời đại, Westin Grand Central và 5 khách sạn khác để tham dự buổi “khai trương công ty” với 5.000 người trong tuần này.

Người đi bộ trong khu vực Quảng trường Thời đại ở New York. Ảnh: Amir Hamja/Bloomberg.

Bill Rudin, Giám đốc điều hành của công ty Rudin Management Co., cho biết: “Chúng tôi đang chứng kiến sự gia tăng lớn về công suất thuê. Điều này cũng sẽ khuyến khích đáng kể mọi người quay trở lại”.

Khoảng 1/4 công nhân hiện làm việc trong các văn phòng ở khu vực tàu điện ngầm New York, tăng từ khoảng 10% vào cuối tháng 12, theo dữ liệu từ công ty bảo mật Kastle Systems tính đến ngày 2/2.

Ở mức 8,8%, tỷ lệ thất nghiệp ở New York vẫn cao hơn gấp đôi mức trung bình của Mỹ. Theo báo cáo của văn phòng New York City Comptroller ngày 7/2, thành phố mới chỉ khôi phục khoảng 55% trong số 922.000 việc làm của khu vực tư nhân bị mất do đại dịch. Nhiều trong số đó tập trung vào ngành giải trí và du lịch.

Roni Mazumdar, chủ nhà hàng, cho biết: “Cuối cùng thì Covid-19 cũng giống như bệnh dịch hơn là đại dịch. Tôi đã nói chuyện với nhân viên tối qua, họ nóng lòng muốn thấy cuộc sống bình thường trở lại”.