New World Sài Gòn bổ nhiệm ông Niklas Wagner là tổng quản lý mới

New World Sài Gòn vừa bổ nhiệm ông Niklas Wagner làm tổng quản lý, đảm nhiệm trọng trách chính trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của toàn khách sạn.

24 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao trong những khách sạn quốc tế tại Anh, Mỹ, Qatar, Hong Kong (Trung Quốc), Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc cùng phong cách lãnh đạo đầy nhiệt huyết đã giúp ông Niklas đạt được nhiều thành công. Không chỉ tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị khách sạn quốc tế tại Đại Học Oxford Brookes, ông còn sở hữu các chứng chỉ trong lĩnh vực đầu tư khách sạn và quản lý tài sản tại Đại học Cornell danh tiếng.

Bắt đầu với Disney World tại Florida (Mỹ), ông Niklas từng bước tiến lên và dành phần lớn sự nghiệp cho Hyatt International cùng Four Seasons Hotels & Resorts. Năm 2011, ông từng có cơ hội làm việc tại Việt Nam trong vai trò giám đốc ẩm thực tại Hyatt Regency Đà Nẵng, sau đó tiếp tục đảm nhận vị trí này tại Grand Hyatt Seoul (Hàn Quốc), trước khi trở thành tổng quản lý dự án khách sạn Langham Hotels & Resorts tại Phuket (Thái Lan).

Ông Niklas Wagner - tổng quản lý mới của khách sạn New World Sài Gòn.

Ngoài công việc, ông Niklas dành hầu hết thời gian rảnh cho gia đình, thể hiện đam mê viết lách và khả năng sáng tạo nghệ thuật, đồng thời theo đuổi lối sống lành mạnh, năng động. Với ông, những điều này góp phần tạo ra nguồn năng lượng cần thiết để cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Chia sẻ trên cương vị mới, ông Niklas cho biết: “Tôi rất vui mừng khi trở thành thành viên của Tập đoàn Rosewood và được làm việc tại khách sạn New World Sài Gòn, tọa lạc ngay trung tâm sầm uất bậc nhất thành phố”.

Với ông Niklas, Tập đoàn Rosewood là hiện thân của sự trang trọng đương đại nhưng vẫn mang nguồn năng lượng trẻ trung và mới mẻ. Với sứ mệnh mang đến chất lượng dịch vụ cao cấp và giá trị vượt trội trong từng trải nghiệm khách hàng, Tập đoàn Rosewood đã và đang khẳng định vị thế của mình cùng nhiều thành tựu và giải thưởng đáng tự hào, nổi bật gần đây nhất là việc được vinh danh trên tạp chí Forbes.

“Ngành du lịch, khách sạn luôn mang lại sự kết nối rất ý nghĩa, cũng như nguồn cảm hứng lớn qua những trải nghiệm tại mỗi địa phương. Tập đoàn Rosewood đã xây dựng những ý tưởng này và biến nó trở thành nền tảng thiết yếu của sự hiếu khách. Những điều này rất phù hợp giá trị cốt lõi và năng lực lãnh đạo trong tôi”.

Ông Niklas Wagner và ban quản lý cấp cao tại khách sạn New World Sài Gòn.

Trong năm 2022, khách sạn New World Sài Gòn cũng được vinh danh ở nhiều giải thưởng danh tiếng thế giới: “Best City Hotel in Vietnam” tại Haute Grandeur Global Awards; “Best Luxury City Hotel in Ho Chi Minh City” do LUXLife Magazine bình chọn và “Best of The Best Luxury Hotel in Vietnam” tại TripAdvisor Travelers’ Choice Award.

Với nhiệt huyết và kinh nghiệm của “đầu tàu” mới, toàn bộ ban quản lý và nhân viên khách sạn New World Sài Gòn cam kết không ngừng phát triển để đảm bảo mang đến những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho khách lưu trú.