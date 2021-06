New Morning - mẫu xe linh hoạt, đáng mua trong tầm giá 400 triệu đồng

New Morning được thiết kế để phù hợp đa dạng mục đích người dùng. Mẫu xe này cũng có nhiều yếu tố thu hút khách hàng nữ lần đầu mua ôtô.

Với thiết kế nhỏ gọn, đủ công năng và mức giá dễ tiếp cận, nhóm xe hạng A thường được người dùng Việt ưa chuộng. Cuộc đua giành thị phần phân khúc A giữa các hãng ôtô theo đó ngày một sôi động, với sự góp mặt của hơn 6 mẫu xe chủ yếu đến từ các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc. Tần suất tung ra phiên bản mới hoặc nâng cấp liên tục để thu hút khách hàng giữa các hãng là minh chứng rõ nhất cho sức nóng ngày càng tăng của cuộc đua doanh số.

Trong số đó, Kia tạo điểm nhấn khi ra mắt thị trường cùng lúc hai phiên bản cao cấp GT-Line và X-Line. Với phong cách thời trang, GT-Line được khá nhiều phụ nữ hiện đại lựa chọn, trong khi bản X-Line lại được lòng các chị em thích vẻ ngoài cá tính, thể thao.

Các mẫu xe phân khúc A thường được người dùng Việt ưa chuộng.

Theo thống kê từ Kia, đa số khách hàng mua New Morning là nữ giới tự cầm lái, nên ngoài kiểu dáng hiện đại, màu sắc phong phú, thì sự linh hoạt cũng một trong những tiêu chí quan trọng khi chọn xe đi trong phố. Đa số ôtô cùng phân khúc có kích thước tương đương nhau, nhưng nữ giới thường ưu tiên xe có bán kính quay vòng nhỏ, đơn cử như New Morning. Thiết kế này giúp chị em dễ dàng điều khiến kể cả trong phố đông đúc. Ngoài ra, với việc tối ưu hóa thiết kế và cấu trúc hệ thống treo, gia tăng độ êm dịu, New Morning tạo cảm giác dễ chịu và thoải mái trong suốt hành trình.

Phái đẹp chuộng 2 mẫu xe phiên bản cao cấp GT-Line và X-Line của Kia.

Sự tiện nghi và dễ dàng thao tác cũng là một trong những lợi thế của New Morning. Xe được trang bị điều hòa tự động, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm. Cùng với đó, hệ thống âm thanh 6 loa với 2 loa Tweeter riêng biệt, mang đến trải nghiệm âm thanh chân thực và sống động. Đây là mẫu xe duy nhất phân khúc trang bị màn hình đa thông tin LCD 4.2 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch đặt nổi, giao diện hiện đại và sắc nét, giúp nâng tầm khoang nội thất trong xe.

Cốp sau của xe khá rộng rãi với thiết kế phân tầng, đồng thời khả năng gập 6:4 linh hoạt của hàng ghế sau giúp người dùng có thể mang theo nhiều hành lý hay đồ mua sắm trong dịp cuối tuần.

Nội thất tiện nghi bên trong xe.

Ngoài ra, New Morning sử dụng động cơ Kappa 1.2 MPI được tinh chỉnh, cùng hộp số tự động 4 cấp, tiết kiệm nhiên liệu tối ưu trong mọi điều kiện địa hình. Xe còn được trang bị các hệ thống an toàn như chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Bên cạnh đó, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe là một trong những tính năng hữu ích, giúp việc lùi và đỗ xe của phái đẹp dễ dàng hơn.

Để đồng hành cùng khách hàng trong nhu cầu sở hữu xe riêng, Kia tặng phần quà đặc biệt cho người mua Morning, bao gồm ưu đãi đến 10 triệu đồng, một năm bảo hiểm vật chất. Bên cạnh đó là chương trình ưu đãi vay mua xe với lãi suất 5,9% cố định 12 tháng đầu tiên, hoặc 7,4% cố định toàn bộ thời gian vay. Khách hàng trả trước từ 88 triệu đồng là có thể sở hữu Morning.