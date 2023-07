New Mazda CX-5 ra mắt Việt Nam: Nhiều tùy chọn, giá hợp lý

Phiên bản mới của Mazda CX-5 hứa hẹn tiếp tục tạo sức ép trong phân khúc SUV 5 chỗ tại thị trường Việt Nam. New Mazda CX-5 là mẫu xe đầu tiên có gói tùy chọn Sport và Exclusive.

Thaco Auto vừa giới thiệu New Mazda CX-5 trong bối cảnh phân khúc SUV ngày càng phát triển mạnh mẽ. Sự xuất hiện của phiên bản nâng cấp này giúp CX-5 tiếp tục duy trì được vị thế cũng như tạo thêm sức ép cho các đối thủ cùng phân khúc.

Ở phiên bản tiền nhiệm, Mazda CX-5 đã gặt hái được nhiều thành công với hơn 100.000 xe được giao đến tay khách hàng kể từ khi ra mắt. Mẫu xe này cũng thường xuyên góp mặt trong nhóm xe bán chạy nhất tháng và nhiều năm liền trở thành mẫu C-SUV bán chạy nhất thị trường. Tổng 5 tháng đầu năm, Thaco Auto đã bàn giao đến tay khách hàng 4.177 xe CX-5, đây cũng là mẫu xe có doanh số tốt nhất của thương hiệu Mazda.

Thiết kế thay đổi toàn diện

New Mazda CX-5 mang kiểu dáng tổng thể theo triết lý “mỹ thuật lay động cảm xúc” của ngôn ngữ thiết kế Artful Design. So với đời trước, những thay đổi của New Mazda CX-5 dễ dàng nhận ra ở bất kỳ góc nhìn nào.

Nhìn từ phía trước, Mazda CX-5 phiên bản mới cho cảm giác sống động hơn với cụm đèn chiếu sáng chính tạo hình như đôi mắt và sử dụng công nghệ LED hiện đại. Lưới tản nhiệt cũng có sự thay đổi, mang tạo hình 3D với cách bố trí xếp tầng.

Bộ la-zăng 19 inch thiết kế hoàn toàn mới là điểm nhấn ở phần thân xe. Chiều dài 4.590 mm kết hợp cùng chiều rộng 1.845 mm không chỉ giúp cho New Mazda CX-5 có tạo hình khỏe khoắn mà còn mang đến không gian thoải mái cho người sử dụng.

New Mazda CX-5 vẫn được xây dựng tuân theo triết lý lấy con người làm trung tâm tương tự những sản phẩm khác của thương hiệu đến từ Nhật Bản. Người lái được trải nghiệm cảm giác lái xứng tầm với vô lăng bọc da tích hợp tính năng sưởi, màn hình hiển thị kính lái HUD…

Ghế ngồi trên xe ứng dụng kết cấu SkyActiv-Vehicle Architecture giúp định hình xương chậu và cột sống một cách tự nhiên, tạo sự thoải mái cho người ngồi. Sự thoải mái của New Mazda CX-5 còn được nâng cao với khung gầm và hệ thống treo mới, tạo sự vững chắc, êm ái đồng thời cách âm tốt hơn.

Phiên bản mới của mẫu SUV này còn gây ấn tượng với kính chống tia UV và ánh sáng xanh, hàng ghế trước được trang bị cửa kính 2 lớp, gương chiếu hậu tràn viền chống chói tự động, cốp điện, cửa sổ trời… Đặc biệt, New Mazda CX-5 còn có hệ thống âm thanh cao cấp đến từ thương hiệu Bose danh tiếng với 10 loa, hệ thống này tự điều chỉnh âm lượng dựa theo tốc độ xe nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng.

Động cơ mạnh mẽ, hàng loạt tính năng an toàn

Mazda trang bị cho CX-5 phiên bản mới động cơ SkyActiv-G dung tích 2.0L với tỷ số nén cao, mang đến công suất ấn tượng 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm. Khối động cơ này được kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Tất cả phiên bản New Mazda CX–5 đều có 2 chế độ lái Normal và Sport. Khi thay đổi chế độ, thuật toán bên trong xe sẽ có sự điều chỉnh để mang đến cho người lái cảm giác vận hành theo ý muốn. Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus giúp xe êm ái và dễ điều khiển hơn ở nhiều điều kiện vận hành.

An toàn là điều không thể bỏ qua khi nhắc đến các mẫu xe Mazda, phiên bản mới của CX-5 tiếp tục được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến cao cấp i-Activsense, đồng thời bổ sung thêm các tính năng mới.

Cảnh báo người lái nghỉ ngơi DDA là bước tiến mới của công nghệ quan sát trên New Mazda CX-5. Hệ thống này phân tích các dữ liệu của camera phía trước xe, khi phát hiện có sự mất ổn định của phương tiện, hệ thống sẽ cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh để người lái nhận biết kịp thời.

Hệ thống phanh thông minh hỗ trợ lực phanh hoặc chủ động phanh giúp phòng tránh những tình huống có nguy cơ xảy ra va chạm. Tính năng này sử dụng dữ liệu từ camera và cảm biến trước/sau với khả năng quét lên đến 200 m ở phía trước.

New Mazda CX-5 nay có thêm hệ thống kiểm soát hành trình thông minh. Người lái chỉ cần cài đặt mức tốc độ mong muốn, xe sẽ tự động duy trì tốc độ đồng thời giữ khoảng cách với phương tiện phía trước. Hệ thống sẽ tự động giảm tốc độ khi phương tiện phía trước đi chậm hoặc dừng lại, mang đến sự an tâm cho người lái mỗi khi vận hành.

Đa dạng phiên bản

New Mazda CX-5 được Thaco Auto phân phối nay có thêm 2 gói tùy chọn hoàn toàn mới là Sport và Exclusive.

Gói tùy chọn Sport mang đến cho CX-5 kiểu dáng thể thao và mạnh mẽ hơn với lưới tản nhiệt viền chrome đen kết hợp cùng các điểm nhấn màu đỏ. Sắc đen còn được nhìn thấy ở các chi tiết ngoại thất như ốp cản trước, ốp gương chiếu hậu, ốp vòm bánh và lườn xe. Bộ la-zăng 19 inch Goshintai cũng được sơn màu đen piano tạo sự đồng bộ. Bên trong khoang lái, ghế ngồi được bọc da với các đường chỉ khâu màu đỏ tương phản đầy nổi bật.

Nếu như gói tùy chọn Sport hướng đến phong cách thể thao thì gói Exclusive lại dành cho những khách hàng yêu thích phong cách sang trọng và đẳng cấp. Không khó để nhận ra gói tùy chọn đặc biệt này với lưới tản nhiệt viền chrome bạc. Các chi tiết như ốp cản trước, ốp gương chiếu hậu hay ốp vòm bánh xe được sơn cùng màu thân xe tạo sự đồng nhất, tinh tế. Nội thất của những mẫu xe mang gói Exclusive sử dụng ghế ngồi bọc da Nappa cao cấp với màu nâu sang trọng, ấm áp.

New Mazda CX-5 được bán với 3 phiên bản gồm 2.0 Deluxe, 2.0 Luxury và 2.0 Premium cùng 2 gói tùy chọn Sport và Exclusive. Bên cạnh 5 màu sơn ngoại thất quen thuộc, New Mazda CX-5 nay có thêm màu sơn vàng ánh kim Platinum Quartz.

Với mức giá khởi điểm chỉ từ 749 triệu đồng, New Mazda CX-5 hứa hẹn sẽ tiếp tục thống trị phân khúc C-SUV trong giai đoạn nửa cuối năm 2023. Việc bổ sung thêm các gói tùy chọn trang trí cũng như màu sắc mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn khi cân nhắc một mẫu SUV 5 chỗ như New Mazda CX-5.