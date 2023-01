New Image Việt Nam viết tiếp sứ mệnh lan tỏa kháng thể chủ động

Chủ động tăng cường kháng thể là giải pháp tốt nhất để mỗi người tự nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể và sống một cuộc đời khỏe mạnh, an nhiên.

Thomas Carlyle - nhà triết học, nhà văn, nhà sử học và giáo viên người Scotland - có câu danh ngôn nổi tiếng về sức khỏe: “He who has health, has hope and he who has hope, has everything” (tạm dịch: Người có sức khỏe, có hy vọng và người có hy vọng, có tất cả mọi thứ).

Câu nói này nhận được nhiều ý kiến tán đồng, đặc biệt sau ảnh hưởng từ 2 năm đại dịch. Con người nhận ra chỉ khi đủ sức khỏe mới có thể tạo ra mọi của cải vật chất và cảm nhận được niềm vui cuộc sống, nhưng ngược lại, dù có nhiều của cải vật chất cũng chưa chắc đổi được một chút sức khỏe.

Đây cũng là kim chỉ nam của New Image Việt Nam trong suốt những năm qua khi theo đuổi hành trình nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, bằng cách hỗ trợ mỗi người tự xây dựng thành trì kháng thể chủ động cho cơ thể.

Theo Sở Y tế Hà Nội, kháng thể hay còn được biết đến với tên gọi Immunoglobulin (Ig) là các protein bảo vệ cơ thể khi có sự xâm nhập từ tác nhân lạ bên ngoài.

Chúng đóng vai trò như chiếc áo giáp cho cơ thể, chống lại tác nhân gây bệnh đến từ môi trường xung quanh như virus, vi khuẩn, các loại nấm hay ký sinh trùng. Kháng thể ít làm hệ miễn dịch suy yếu đi, những tác nhân gây bệnh dễ dàng xâm nhập và tấn công. Vì vậy, việc nâng cao kháng thể để bảo vệ và xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh là điều cần thiết nhằm giúp cơ thể duy trì trạng thái tốt nhất.

Là thành phần quan trọng của hệ miễn dịch, nhưng nhiều người vẫn có nhận thức mơ hồ về kháng thể. Phương Thu (30 tuổi, Hà Nội) - mẹ của một cậu bé 5 tuổi - biết đến khái niệm kháng thể từ lâu nhưng không hiểu rõ. Đến vài năm gần đây và đặc biệt sau 2 năm Covid-19, khi cảm thấy cơ thể cả nhà yếu hơn, dễ mắc bệnh vặt, Thu mới nghiêm túc tìm hiểu về kháng thể và ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe và đời sống.

“Từ trước đến nay, tôi vẫn nghĩ kháng thể tự nhiên sinh ra, không thể thay đổi hay cải thiện do đặc thù cơ địa. Nhưng thực tế, kháng thể là những chất được sản sinh khi cơ thể phát hiện có sự xâm nhập từ bên ngoài và được hình thành mỗi ngày”, Phương Thu cho biết.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, mỗi người có thể bổ sung kháng thể chủ động bằng nhiều cách, đơn giản nhất là duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý hàng ngày. Trong 5 loại kháng thể cần thiết cho cơ thể gồm IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, việc bổ sung trực tiếp IgG được khuyến cáo đơn giản, hiệu quả nhất.

IgG (Immunoglobulin G) là loại kháng thể phong phú nhất trong cơ thể và chiếm khoảng 75-80% lượng kháng thể trong máu, dịch mô. Kháng thể này có nhiệm vụ giúp cơ thể phát hiện và chống lại các tác nhân gây bệnh, đồng thời có thể kiểm soát nhiễm trùng. Tuy nhiên, theo thời gian, việc tiếp xúc nhiều tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài sẽ làm suy giảm lượng kháng thể IgG trong cơ thể, khiến hàng rào miễn dịch yếu đi.

Để bù đắp thiếu hụt này, những thực phẩm bổ sung có nguồn gốc từ sữa non - với hàm lượng IgG cao - là lựa chọn lý tưởng khi có thể dùng hàng ngày, giúp chủ động tăng dự trữ kháng thể tự nhiên cho cơ thể.

Nhận tư vấn từ chuyên gia về việc nên bổ sung IgG, chị Phương Thu lựa chọn Alpha Lipid Lifeline của New Image để dùng cho cả nhà. “Nhiều bạn bè tôi đánh giá sản phẩm hiệu quả khi chứa thành phần như kháng thể từ sữa non bò, canxi, vitamin và khoáng chất, cùng công nghệ độc quyền Alpha Lipid giúp bảo toàn dưỡng chất và cơ thể dễ hấp thụ. Sản phẩm hiệu quả nhất khi dùng mỗi ngày vào sáng và tối”, Phương Thu nói thêm.

Không chỉ Phương Thu, hàng nghìn người tiêu dùng Việt khác cũng lựa chọn bổ sung Alpha Lipid Lifeline nhằm tăng cường kháng thể chủ động. Cùng với Alpha Lipid Lifeline, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Immufort Ultraboost Colostrum và Alpha Lipid Colostem - 2 sản phẩm khác trong bộ 3 giải pháp của New Image - cũng được tin dùng. Bộ 3 sản phẩm kết hợp giữa thành phần dinh dưỡng có trong sữa non của bò với công nghệ Alpha Lipid, giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao đề kháng.

Trong suốt hành trình phát triển kinh doanh tại Việt Nam, New Image vẫn luôn xem việc chia sẻ các giá trị tốt đẹp cho xã hội là kim chỉ nam hoạt động quan trọng hàng đầu. Chính vì vậy, công ty liên tục triển khai chuỗi hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và nhằm lan tỏa thông điệp “kháng thể chủ động”, nâng cao ý thức của mọi người về sức khỏe hệ miễn dịch.

Cụ thể, từ cuối năm 2019, công ty ra mắt sáng kiến Quỹ chăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam (Quỹ CSSK gia đình Việt Nam), phối hợp Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo và phát triển bền vững nhằm hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống. Sau 2 năm trì hoãn vì dịch Covid, từ giữa năm nay, quỹ liên tục tổ chức các hoạt động cộng đồng ý nghĩa khắp mọi miền đất nước.

Trong tháng 5/2022, Quỹ CSSK gia đình Việt Nam phối hợp Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk trao tặng phần quà hỗ trợ trị giá 100 triệu đồng cho các hộ dân khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh thông qua chương trình “Chợ nhân đạo”.

Sang đầu tháng 6, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, quỹ tiếp tục phối hợp Đoàn Luật sư TP.HCM trao các phần quà và suất ăn đến hơn 300 em nhỏ là con các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là tháng New Image Việt Nam khởi động “Ngày hội kháng thể” tại TP.HCM và Hà Nội, xác lập kỷ lục “Số lượng gia đình pha chế và dùng bữa sáng bổ sung IgG bằng sản phẩm Alpha Lipid Lifeline cùng lúc nhiều nhất Việt Nam” với 121 gia đình.

Trong khuôn khổ ngày hội, sáng kiến “Chuyến xe kháng thể” được ra mắt và lăn bánh không mỏi mệt khắp mọi miền tổ quốc. Mỗi hành trình đều là dấu chân của sự sẻ chia, lòng nhân ái và nhằm lan tỏa thông điệp kháng thể chủ động. Chuyến xe đã ghé thăm Quảng Ngãi vào tháng 8 và Bạc Liêu vào tháng 10 để trao tặng những phần quà nhu yếu phẩm hay tổ chức thăm khám, phát thuốc miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn…

Ngày 19/10, Quỹ CSSK gia đình Việt Nam với đại diện từ Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam đã ký thỏa thuận bảo trợ với Báo Thanh Niên, nhằm chung tay giúp đỡ các em nhỏ mồ côi do đại dịch Covid-19. Theo đó, New Image Việt Nam trao số tiền 300 triệu đồng để hỗ trợ hàng tháng cho 5 em trong vòng 2 năm, đồng thời hỗ trợ thêm các sản phẩm dinh dưỡng cho 5 gia đình trong 2 năm với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.

Gần đây nhất, vào ngày 17/12, quỹ phối hợp Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai tổ chức khởi công xây dựng và sửa chữa bếp ăn cho các em nhỏ tại điểm trường Má Tra 2, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, với chi phí 100 triệu đồng. Ngoài ra, đối tác kinh doanh của New Image Việt Nam cũng quyên góp và hỗ trợ các em nhỏ tại đây quà tặng như gạo, mắm muối, bánh kẹo... giúp các em đảm bảo dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe.

Ngoài những hoạt động chăm sóc cộng đồng, New Image Việt Nam cũng triển khai nhiều buổi tọa đàm nhằm giáo dục và nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của kháng thể chủ động.

Theo đó, đầu tháng 5, New Image Việt Nam kết hợp Bộ Y tế tổ chức 2 buổi tọa đàm chủ đề "Dinh dưỡng hậu Covid-19" và "Kháng thể chủ động chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19”, tư vấn cách bổ sung kháng thể chủ động cho mỗi người để giúp cơ thể chống lại những ảnh hưởng tiêu cực của hậu Covid-19.

Công ty cũng đã đồng hành Bộ Y tế tổ chức 3 buổi tọa đàm truyền thông về chăm sóc sức khỏe chủ động cho sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền, hội phụ nữ thị xã Cửa Lò, TP Vinh, Nghệ An hay Hội người cao tuổi Hải Phòng với sự tham gia của hơn 1.000 người.

Chia sẻ về chiến lược phát triển bền vững và phục vụ xã hội trong năm mới, bà Trần Huệ Mẫn - Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam - cho biết: “Năm 2023 sẽ là cột mốc đặc biệt với tập thể nhân viên công ty và hàng chục nghìn đối tác kinh doanh, khi New Image Việt Nam kỷ niệm 10 năm thành lập và hoạt động. Đây đánh dấu bước khởi đầu mới của công ty với những cam kết thiết thực cho xã hội qua nhiều hoạt động ý nghĩa trải dài suốt 63 tỉnh thành”.

Với chủ đề “Gắn kết giá trị - Phát triển bền vững - Phụng sự xã hội” trong năm 2023, New Image Việt Nam đặt nhiều mục tiêu quan trọng trong cả hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững, hướng đến hành trình 10 năm tiếp theo xây dựng một “cộng đồng kháng thể”. Trong cộng đồng đó, mọi người sẽ biết cách chủ động nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tài chính toàn diện.

“Công ty đã và đang phối hợp với nhiều ban ngành, tổ chức xã hội để triển khai chuỗi hoạt động đầu tiên cho năm 2023, đặt nền móng cho những giá trị bền vững mà New Image Việt Nam luôn theo đuổi”, bà Huệ Mẫn khẳng định.