Neville: 'Nhà Glazer phải giải thích với CĐV MU'

Cựu danh thủ Gary Neville chỉ trích giới chủ Mỹ của MU sau thất bại 0-4 trước Brentford đêm 13/8.

"Có một gia đình Mỹ phải chịu trách nhiệm", Neville bình luận trên Sky Sports, "Họ phải lên máy bay đến Manchester và giải thích kế hoạch của đội đi chứ. Các cổ động viên chẳng thấy nhà Glazer bao giờ. Họ chỉ biết chi tiền để MU mua cầu thủ mà thôi".

Neville tỏ ra khó chịu khi chứng kiến MU thua đậm 0-4 trước Brentford trên sân khách ở vòng 2 Ngoại hạng Anh 2022/23. Tất cả bàn thắng của Brentford được ghi trong 45 phút đầu tiên.

MU thể hiện kém trong 2 trận mở màn Ngoại hạng Anh 2022/23. Ảnh: Reuters.

"Nhà Glazer tận dụng nền tảng CĐV hùng mạnh của MU để đi vay tiền. Tôi và 3 người nữa có thể mua lại đội bóng vào ngày mai và chi số tiền tương tự. Quan điểm của tôi là đội bóng đang có văn hóa bóng đá độc hại trong 10 năm gần đây kể từ khi Sir Alex Ferguson và David Gill rời đi. MU là một mớ hỗn độn", Neville nói thêm.

Theo cựu hậu vệ MU, tình cảnh đội bóng hiện tại không thể tiếp diễn theo cách này. "Tôi từng đổ lỗi cho Ed Woodward (cựu Phó chủ tịch MU) trong thời gian dài. Tuy nhiên, chính là nhà Glazer đẩy ông ấy vào tình thế đó. Họ không thể xử lý những vấn đề tại MU", Neville chia sẻ.

Sau 2 trận, MU trắng tay, thậm chí bàn thắng duy nhất của họ cũng đến sau tình huống phản lưới của Mac Allister bên phía Brighton. Theo Opta, lần đầu tiên kể từ năm 1992, MU kết thúc vòng đấu ở vị trí đáy bảng xếp hạng. Ở lượt tiếp theo, "Quỷ đỏ" sẽ đối đầu Liverpool.

Neville phân tích thêm: "8-9 tháng trước, HLV Ralf Rangnick nói rằng MU cần phải đại phẫu. CLB không thể chi tiêu vì không cầu thủ nào muốn đến đây. Họ không muốn nhận tiền từ MU nữa. Tôi không còn tự hào khi làm CĐV MU. Mọi thứ trông thật tuyệt vọng".

Hôm 11/8, CĐV MU lên kế hoạch không đến sân Old Trafford ở trận đấu với Liverpool diễn ra ngày 23/8 để phản đối nhà Glazer. Theo The Sun, nhiều CĐV MU sử dụng hastag #EmptyOldTrafford (bỏ trống sân Old Trafford) trên mạng xã hội. Họ muốn kêu gọi các CĐV khác cùng làm như mình để phản đối nhà Glazer.