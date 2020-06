'Nếu tôi có khuôn mặt của bạn' - cuộc đua dao kéo của phụ nữ Hàn

"Bạn có quá nhiều thứ và có thể làm bất kỳ điều gì bạn muốn. Tôi thậm chí còn có thể sống cuộc đời đó tốt hơn nếu tôi có gương mặt của bạn".

If I Had Your Face là tiểu thuyết đầu tay của Frances Cha, ra mắt tại Mỹ vào tháng 4 vừa qua. Cuốn sách kể về 4 cô gái đang nỗ lực thành công ở Seoul – “kinh đô phẫu thuật thẩm mỹ” của thế giới, nơi 1/3 người dưới 30 tuổi đã từng dao kéo với mong muốn đẹp hơn.

Các nhân vật trong tiểu thuyết của Cha không được đánh giá bởi trí tuệ, tính cách hay thành tích, mà bởi những đặc điểm trên gương mặt được tạo ra nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Tất cả hình thành nên những tiêu chuẩn đẹp có thể vun đắp hoặc phá vỡ tương lai của họ.

Tiểu thuyết đầu tay "If I Had Your Face" của Frances Cha.

Sinh ra ở Mỹ, là cựu biên tập viên văn hóa - du lịch của CNN ở Seoul và Hong Kong, Frances Cha chỉ ra một sự thật không thể chối cãi: Tất cả phụ nữ, ở mọi nơi trên trái đất, đều đau đớn khi nhìn vào một người phụ nữ khác và ao ước, "Nếu tôi có khuôn mặt của cô ấy".

“Bạn có quá nhiều thứ và có thể làm bất kỳ điều gì bạn muốn. Tôi thậm chí còn có thể sống cuộc đời đó tốt hơn nếu tôi có gương mặt của bạn”, Kyuri, một nhân vật trong If I Had Your Face của Cha, nói.

Tuy nhiên, đằng sau những câu chuyện ghen ghét, đồ kỵ về ngoại hình của người phụ nữ là hàng loạt vấn đề nan giải hơn trong xã hội Hàn Quốc đương đại mà tác giả muốn đặt ra: bất bình đẳng giới, những tiêu chuẩn hà khắc về cái đẹp với phái nữ và sự cai trị của đàn ông trong xã hội gia trưởng.

“Tôi không có ý định đại diện hay tuyến bố bất kỳ điều gì về xã hội Hàn Quốc. Tôi chỉ muốn kể câu chuyện chân thực của những người phụ nữ cụ thể”, Cha nói với Japan Times.

Phụ nữ Hàn Quốc chạy đua dao kéo vì những tiêu chuẩn hà khắc về cái đẹp. Ảnh: Shutterstock.

Tác giả Cha cho biết cuốn sách đầu tay của cô đang nhận được những phản hồi tích cực từ cả độc giả Hàn Quốc lẫn quốc tế. Thế nhưng, phụ nữ Hàn Quốc có thực sự bị ám ảnh về cái đẹp như cuốn tiểu thuyết ngụ ý?

Cha không nghĩ chỉ xã hội Hàn Quốc mới có những tiêu chuẩn khắt khe như vậy. Phụ nữ trên toàn thế giới cũng đang tuyệt vọng để trông trẻ hơn, đẹp hơn mỗi ngày, mỗi năm. Tuy nhiên, phẫu thuật thẩm mỹ đang rất phổ biến tại Hàn Quốc là minh chứng rõ nét cho sự tuyệt vọng đó.

“Can thiệp dao kéo không thể đảm bảo một kết thúc tốt đẹp. Bởi cái giá để đẹp mãi là quá lớn, không thể tính bằng đôla”, Cha nói.