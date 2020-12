'Nếu tìm một chiếc xe cho gia đình, hãy chọn Honda CR-V'

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của CR-V ra mắt với cải tiến đáng giá về tiện nghi và công nghệ, hướng đến nhu cầu gia đình.

Đó chính là chia sẻ của anh Hoàng Duy Thái về lý do chọn CR-V 2020. Với mục đích phục vụ gia đình, tiện nghi và công nghệ an toàn là 2 yếu tố ưu tiên hàng đầu của anh Thái. CR-V 2020 đáp ứng đầy đủ 2 yếu tố này. Có mặt tại Việt Nam từ năm 2008, CR-V trở thành dòng xe chủ lực của Honda và liên tục góp mặt trong danh sách những mẫu SUV đáng chú ý nhất.

Honda CR-V 2020 ra mắt tại Việt Nam từ cuối tháng 7 năm 2020.

Cuối tháng 7, Honda ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của CR-V thế hệ thứ 5 tại Việt Nam. Chỉ là phiên bản facelift, CR-V 2020 được thay đổi từ trong ra ngoài, từ thiết kế đến công nghệ, nhận được nhiều đánh giá tích cực của giới truyền thông. Trong đó, gói công nghệ an toàn Honda SENSING tạo được ấn tượng tốt. Để có cảm nhận chân thật nhất về CR-V 2020, Zing đã phỏng vấn chính người dùng của mẫu SUV này.

Qua giới thiệu của một người bạn, tôi biết đến anh Hoàng Duy Thái - người đang sở hữu chiếc CR-V 2020 bản L cao cấp nhất. Tôi hẹn gặp anh Thái vào một buổi chiều đầu tuần và đã có một buổi trò chuyện về xe thú vị.

Chọn CR-V giữa "ma trận" SUV

Khi được bạn giới thiệu anh Thái là chủ tịch HĐQT một công ty phân phối thiết bị công nghệ, tôi đã liên tưởng đến một người đàn ông trung niên. Khi anh xuất hiện, tôi khá bất ngờ về độ tuổi của vị chủ xe này. Do đó, tô càng thắc mắc sao anh lại chọn CR-V giữa một rừng các mẫu SUV có thiết kế trẻ trung, năng động hơn. Vị chủ tịch sinh năm 1989 chia sẻ rằng anh đã xem qua tất cả mẫu SUV có mặt trên thị trường. Ban đầu, anh Thái hướng đến các mẫu SUV trong tầm giá 700-800 triệu đồng nhưng vẫn không tìm được mẫu xe ưng ý.

Kiểu dáng CR-V 2020 không nịnh mắt nhưng bền bỉ với thời gian, không lỗi thời.

Khi đến showroom Honda "xem mặt" CR-V 2020, doanh nhân 31 tuổi bị CR-V chinh phục hoàn toàn. Anh đặt cọc xe ngay trong hôm đó. Để có thể hút hồn một doanh nhân khó tính, có tiêu chuẩn chọn lựa cao, CR-V 2020 không phải "dạng vừa".

Dù vậy, anh cho biết sau hơn một tháng sử dụng mới cảm thấy "ưng" thiết kế của CR-V. "Ban đầu, tôi không ấn tượng với kiểu dáng của CR-V. Tôi thích thiết kế của xe Hàn hơn", anh Thái tâm sự. Doanh nhân này cho biết CR-V không thuộc kiểu xe nịnh mắt. Do đó, kiểu dáng không phải là điểm gây ấn tượng đầu tiên với phần đông khách hàng của CR-V.

Hãng xe Nhật giữ thiết kế chắc chắn, kinh điển cho mẫu xe này suốt 10 năm qua.

Dù vậy, rõ ràng là thiết kế của CR-V đã nhận phản hồi tốt của khách hàng sau một thời gian sử dụng.

"CR-V 2020 là mẫu xe có công nghệ ấn tượng nhất trong tầm giá 1 tỷ đồng "

Điểm ấn tượng nhất với anh Thái là gói an toàn Honda Sensing. "Tôi mua xe để phục vụ gia đình 6 người. Một chiếc xe đầy đủ công nghệ an toàn sẽ giúp tôi yên tâm hơn", doanh nhân trẻ bộc bạch. Gói Honda Sensing gồm 5 công nghệ: hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, hệ thống đèn pha thích ứng tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở dải tốc độ thấp, hệ thống giảm thiểu lệch làn đường và hệ thống hỗ trợ giữ làn đường.

Gói an toàn Honda Sensing gây ấn tượng với người sử dụng.

Ở thời điểm ra mắt, CR-V là mẫu xe hiếm hoi trong tầm giá 1 tỷ đồng có những tính năng an toàn hiện đại này. "Sau một thời gian sử dụng, tôi ấn tượng nhất với 2 tính năng phanh giảm thiểu va chạm và kiểm soát hành trình thích ứng ở dải tốc độ thấp. Là người quan trọng tính an toàn, tôi cảm nhận rõ sự hữu ích của 2 tính năng này trong điều kiện giao thông đông đúc tại Việt Nam", anh Thái chia sẻ về 2 tính năng của gói Honda Sensing.

"Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm khá hữu ích với tôi, ngay cả trong điều kiện giao thông đông đúc ở TP.HCM. Do phải di chuyển nhiều ở các quận đông xe như Gò Vấp, Bình Thạnh, quận 11, tôi gặp nhiều trường hợp bất khả kháng như bị cắt đầu xe, xe phía trước phanh đột ngột... Khi đó, hệ thống phanh này báo hiệu cho tôi bằng âm thanh. Nếu tôi không có phản hồi ở chân phanh, hệ thống sẽ tự động can thiệp”.

Trong khi đó, hệ thống kiểm soát hành trình giúp tôi khá nhiều trong những chuyến đi xa. Gần đây nhất là chuyến đi Vũng Tàu cùng gia đình, hệ thống kiểm soát hành trình giúp tôi thoải mái rất nhiều. Do thích ứng ở cả dải tốc độ thấp, tôi không phải thao tác nhiều, ngay cả khi xe giảm tốc vào trạm thu phí. Khi di chuyển trên đường cao tốc HCM - Long Thành - Dầu Giây, hệ thống kiểm soát hành trình và phanh giảm thiểu va chạm phát huy tốt, nhạy và thông minh”, anh Thái nhận xét về 2 tính năng an toàn đáng chú ý trên CR-V đời mới.

Do tính chất công việc phải di chuyển thường xuyên, anh Thái cho biết gói Honda Sensing giúp anh thoải mái hơn khi điều khiển xe. "Với hệ thống phanh giảm thiểu va chạm và kiểm soát hành trình thích ứng, tôi không phải 'căng mắt' khi lái xe. Đặc biệt là khi lái xe trong thời gian dài, tôi không cảm thấy áp lực, căng thẳng như các mẫu xe trước đó", doanh nhân trẻ tuổi cho biết.

Máy trang bị màn hình lớn, hỗ trợ các tính năng an toàn.

Bên cạnh đó, camera quan sát làn đường LaneWatch cũng được anh Thái đánh giá cao. Với tính năng này, người lái chỉ cần liếc mắt qua màn hình trung tâm là có thể nắm được tình hình giao thông khi rẽ.

Một trong những lý do khác khiến doanh nhân này lựa chọn CR-V bản L là túi khí rèm cho cả 3 hàng ghế. Theo anh Thái, sự an toàn cho tất cả ghế ngồi là yếu tố quan trọng hàng đầu. Do đó, tính năng bảo vệ cũng phải ngang bằng giữa các hàng ghế. CR-V L 2020 là mẫu xe hiếm hoi có đầy đủ túi khí cho cả 3 hàng ghế ở nhóm xe 1 tỷ đồng .

"Nếu tìm một chiếc xe cho gia đình, Honda CR-V 2020 là lựa chọn thích hợp nhất"

"Phục vụ gia đình" luôn là câu nói được anh Thái nhấn mạnh trong suốt cuộc trò chuyện. Đó cũng là lý do khiến doanh nhân trẻ quyết định mua CR-V L 2020 ngay lần đầu tiên trải nghiệm. Mẫu SUV có giá hơn 1,1 tỷ vẫn thuyết phục anh “xuống tiền”, vượt mức dự chi mua xe trong tầm 700-800 triệu đồng ban đầu.

CR-V có chút sự hầm hố cho người trẻ và nét chững chạc cho khách hàng trung niên.

CR-V 2020 có đủ tiện nghi cần thiết cho gia đình 6 người của anh Thái. "Tôi đã thử ngồi ở tất cả ghế trong xe để cảm nhận và đánh giá CR-V có phù hợp cho gia đình tôi hay không. Honda đã rất tâm lý khi mọi ghế đều có độ êm ái và sự thoải mái tương tự nhau, dù bạn ngồi hàng ghế trước hay sau cũng không thành vấn đề", doanh nhân trẻ kể thêm.

"Nếu chỉ dùng 1 câu để đánh giá CR-V 2020, anh sẽ nói điều gì?", tôi hỏi câu cuối khi trời bắt đầu đổ mưa. "Nếu tìm một chiếc xe cho gia đình, Honda CR-V 2020 là lựa chọn thích hợp nhất", anh Thái giải thích thêm, "CR-V có sự đôi chút hầm hố cho người trẻ và nét chững chạc cho khách hàng trung niên".