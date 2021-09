Nếu tiêm vaccine Covid-19, khi nào tôi có thể mang thai?

Tôi có dự định mang thai trong vài tháng tới. Bao lâu sau khi tiêm vaccine Covid-19 tôi có thể mang thai?

Bích Hằng, 29 tuổi, Hà Nội

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia dịch tễ, cố vấn chuyên môn khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM)

Người chuẩn bị mang thai cũng giống như một trường hợp bình thường. Bạn nên tiêm vaccine Covid-19 càng sớm càng tốt để dự phòng nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài ra, bạn có thể mang thai ngay sau khi tiêm vaccine Covid-19, không cần chờ đợi.

Phụ nữ mang thai khi không may mắc Covid-19 thường rất nặng, dễ biến chứng viêm phổi, sinh non trước 37 tuần. Vì vậy, phụ nữ mang thai rất cần tiêm chủng vaccine Covid-19. Sau khi tiêm, cơ thể tạo ra kháng thể, có thể truyền qua nhau thai để bảo vệ em bé.

Ngày 10/9, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4355 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Theo đó, 6 trường hợp cần thận trọng tiêm chủng gồm:

- Người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác.

- Người có bệnh nền, mạn tính.

- Người mất tri giác, năng lực hành vi.

- Người có tiền sử giảm tiểu cầu và/hoặc rối loạn đông máu.

- Phụ nữ mang thai ≥ 13 tuần.

- Người phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống: Nhiệt độ dưới 35, 5 độ C và trên 37,5 độ C; mạch dưới 60 lần/phút hoặc trên 100 lần/phút; huyết áp tối thiểu dưới 60 mmHg hoặc trên 90 mmHg và/hoặc huyết áp tối đa dưới 90 mmHg hoặc trên 140 mmHg hoặc cao hơn 30 mmHg so với huyết áp hàng ngày (ở người có tăng huyết áp đang điều trị và có hồ sơ y tế); nhịp thở trên 25 lần/phút.

Theo Bộ Y tế, những trường hợp này cần được khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng.