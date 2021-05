'Nếu bất cẩn, biến chủng virus có thể lan nhanh ở Campuchia'

Một quan chức cấp cao Bộ Y tế Campuchia cảnh báo các biến thể nguồn gốc từ Ấn Độ và Anh có thể lây lan nhanh chóng ở nước này nếu người dân lơ là, bất cẩn.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia ông Or Vandine cho rằng các biến thể của virus SARS-CoV-2, gồm biến thể Ấn Độ B.1617 và biến thể Anh B.117, có thể lan nhanh nếu người dân Campuchia mất cảnh giác và không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, Khmer Times đưa tin ngày 16/5.

Ông Or Vandine nhắc lại đặc điểm của các biến chủng mới là rất dễ lây nhiễm, khiến các triệu chứng trở nặng.

“Tỷ lệ bệnh nhân tử vong cao hơn nhiều so với chủng virus thông thường. Do đó, tôi kêu gọi mọi người phải hết sức cẩn thận, dù tình hình dịch bệnh ở Campuchia dự kiến giảm dần sau hàng loạt biện pháp y tế”, ông Or Vandine cho biết.

Người dân Campuchia xếp hàng đợi tiêm vaccine chống Covid-19. Ảnh: Reuters.

Trong ngày 15/5, Campuchia chỉ ghi nhận 335 ca mắc Covid-19 và không có ca tử vong. Đây là ngày thứ tư liên tiếp số ca mắc mới tại Campuchia giảm. Cùng ngày, nước này có thêm 873 ca bệnh hồi phục.

Thủ đô Phnom Penh tiếp tục tỏ ra thận trọng. Theo thông báo của chính quyền thành phố, các khu chợ truyền thống vẫn bị đóng cửa đến hết ngày 21/5.

Theo số liệu của Ủy ban Tiêm chủng Quốc gia Campuchia tính đến ngày 13/5, nước này tiêm vaccine Coivd-19 cho gần 2,1 triệu người dân. Các loại vaccine sử dụng trong chương trình do công ty AstraZeneca và công ty Sinopharm sản xuất.

Tính đến ngày 16/5, Campuchia có tổng cộng 21.834 ca mắc và 150 ca tử vong vì Covid-19, theo Worldometers.