Nếu bạn quên cách mặc đẹp đi làm

Nhiều người áp lực, thậm chí gặp khó khăn vì không biết mặc gì mỗi ngày đến công ty để vừa đẹp, vừa phù hợp.

"Hôm nay mặc gì?", đó là câu hỏi của không ít nhân viên văn phòng khi chuẩn bị bước tới công sở.

Không còn đại dịch hoặc các chế độ làm việc từ xa, họ không thể tham gia các cuộc họp với quần lửng, áo thun và đồ ngủ. Không ít người bối rối khi phải phối hợp trang phục sao cho cách thoải mái nhưng vẫn đảm bảo sự thẩm mỹ và phù hợp.

CNN trao đổi với 4 chuyên gia thời trang để tìm ra được những gợi ý giúp bạn mặc đúng và đẹp khi đi làm.

Kiểm tra lại tủ quần áo

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng khi buồn chán hoặc mệt mỏi, con người có xu hướng giải tỏa bằng cách mua sắm. Điều này khiến bạn có rất nhiều món đồ nằm sâu trong tủ và chẳng mấy khi được sử dụng đến.

Cassandra Dittmer, nhà tạo mẫu ở ​​Los Angeles (Mỹ), cho biết khi phối hợp trang phục đi làm, điều đầu tiên là bạn nên kiểm tra lại tủ quần áo của mình.

"Bạn hãy lật tung tủ đồ lên xem mình đang sở hữu những gì, sau đó phân loại ra đâu là món đồ yêu thích, quần áo nào cần đi sửa lại và đâu là những món muốn cho đi", cô gợi ý.

Từ việc kiểm tra tủ đồ, bạn sẽ tìm thấy nhiều món quần áo, phụ kiện có thể kết hợp với nhau. Việc này giúp bạn tìm ra những cách phối đồ mới, làm trang phục đi làm trở nên đa dạng hơn.

Chú trọng vào sự thoải mái

Nhiều công ty nới lỏng quy tắc đối với trang phục công sở và đây chính là cơ hội để bạn có thể ăn mặc thoải mái theo ý muốn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa bạn được phép xuề xòa.

Joanna Dai, người sáng lập thương hiệu thời trang, cho rằng những quy ước về trang phục đi làm với với suit và váy bút chì gò bó đã trở nên lỗi thời.

"Khi các công ty nhận ra tầm quan trọng của sự thoải mái đối với nhân viên, họ bắt đầu cho phép mặc quần jean, giày thể thao, áo phông… tại văn phòng", cô nhận xét.

Sự vừa vặn

Tuy vậy, mặc trang phục thoải mái mà vẫn cần tạo nên chuyên nghiệp là bài toán khó. Lúc này, bạn cần tìm hiểu tầm quan trọng của chất liệu, chất lượng, sự vừa vặn và màu sắc.

"Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một bộ quần áo vừa vặn", Cassandra Dittmer nhận xét.

Các chuyên gia tư vấn đều cho rằng bạn nên có những sản phẩm may đo theo kích cỡ cơ thể. Điều này khiến bạn trông tươm tất, gọn gàng và chuyên nghiệp hơn. Các thương hiệu may đo giờ đây cũng trở nên dễ tiếp cận hơn và việc tìm được một thợ may giỏi không phải là điều quá khó khăn.

Chất liệu

Chất liệu cũng là một yếu tố quan trọng. Bạn không nên sử dụng các sản phẩm được may từ chất liệu dễ nhăn khi phải hoạt động suốt 8 giờ mỗi ngày.

Polyester là một loại vải chống nhăn tốt, tuy nhiên lại rất nóng. Đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt của nhân viên văn phòng. Chất liệu này khiến bạn dễ ra mồ hôi, gây ra những tình huống khó xử khi áo ướt đẫm ở vùng lưng và nách.

Thay vào đó, vải cotton, vải linen, denim cũng là lựa chọn không tồi.

Các loại vải làm từ chất liệu tái chế cũng đáng được quan tâm. Nhiều sản phẩm làm từ loại vải này có thể chống nhăn, giặt bằng máy và có độ co giãn cao, phù hợp cho những ai có lịch trình bận rộn, thậm chí không có thời gian ủi đồ.

Phối hợp

"Thay vì phối hợp áo vest cùng sơ mi trang trọng, nhàm chán, bạn có thể mặc cùng áo polo dài tay. Bạn cũng nên chọn những bộ vest hoặc áo khoác được may bằng vải thoáng khí để tạo sự thoải mái", Olie Arnold, giám đốc tại trang thương mại điện tử quần áo nam Mr Porter, gợi ý.

Cũng theo ông, nam giới có thể kết hợp những chiếc áo oversize cùng nhiều loại quần dài. Bạn nên cởi bỏ những hàng nút trên khoác để làm lộ chiếc áo thun trẻ trung bên trong. Bạn có thể kết hợp cùng với boots hoặc giày thể thao, chứ không chỉ giày tây quen thuộc.

Có sẵn vài món đồ "chủ lực"

Bạn nên có một vài trang phục đặc biệt yêu thích, một phong cách mà bạn muốn hướng tới để làm nền tảng lâu dài.

Ví dụ, một chiếc quần tây đen, một chiếc áo blazer và những chiếc áo sơ mi cao cấp có thể gắn bó với bạn một thời gian nhất định bên cạnh những món đồ xu hướng khác.

Một món đồ chủ lực là thứ mà bạn có thể mặc nhiều lần trong tuần, có thể phối cùng các trang phục khác, ít nhất là 3 bộ khác nhau.

Ví dụ, áo dệt kim có thể phối hợp cùng quần tây, boots. Tuy nhiên, nó cũng hoàn toàn phù hợp khi phối với quần jean, giày thể thao, kết hợp với blazer dáng oversize.

Chú ý đến phụ kiện

Kết hợp với phụ kiện sẽ giúp bạn nâng tầm trang phục công sở.

Các chuyên gia cho rằng giày, khăn và túi là những thứ dễ phối đồ nhất. Một đôi giày cổ điển như Penny Loafers của John Lobb hoặc George Cleverley là lựa chọn an toàn nhưng vẫn hoàn hảo. Các đôi giày bệt hay giày thể thao cũng rất đáng quan tâm vì nó giúp bạn dễ di chuyển và thoải mái trong một ngày dài.

Một chiếc khăn lụa để giữ ấm cổ, một đôi khuyên tai nhỏ và đồng hồ cũng là sự phối hợp tuyệt vời.

Đừng quá căng thẳng

Bạn đừng quá lo lắng với việc mặc gì khi đi làm, hãy xem đây là cơ hội để bạn thể hiện bản thân và chỉ là một cuộc chơi với thời trang.

Hãy mặc theo tâm trạng của bạn, cân nhắc xem hôm nay bạn sẽ làm những gì và lựa chọn cho phù hợp.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thử các dịch vụ cho thuê đồ. Theo Dittmer, thuê đồ sẽ giúp bạn có trải nghiệm với món đồ đó trước khi quyết định bổ sung nó vào tủ quần áo của mình.

"Với chi phí thấp, bạn đã có thể thuê thử các sản phẩm từ thương hiệu xịn. Đây cũng là giải pháp nếu bạn muốn đưa một chút yếu tố sang trọng vào thời trang công sở của mình", ông lý giải.

Quan trọng hơn cả, bạn nên nhớ rằng thời trang phải là niềm vui. Đừng quá coi trọng nó, khi đó quần áo sẽ khiến bạn cảm thấy tự tin và vui vẻ.