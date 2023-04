Netflix rót 2,5 tỷ USD vào ngành giải trí Hàn Quốc

Theo thông cáo báo chí của Netflix đăng ngày 25/4, "gã khổng lồ trực tuyến" quyết định rót 2,5 tỷ USD vào thị trường Hàn Quốc. Con số này nhiều gấp đôi số tiền Netflix đã đầu tư cho ngành công nghiệp giải trí xứ kim chi vào năm 2016.

Insider cho biết thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa Ted Sarandos - đồng Giám đốc điều hành Netflix và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Washington, DC trong chuyến thăm kéo dài 6 ngày.

Sarandos phát biểu: "Tình yêu của khán giả đối với các chương trình Hàn Quốc đã khiến cho đất nước này được quan tâm rộng rãi hơn". Vị giám đốc điều hành của Netflix gửi lời cảm ơn đến những nhà sáng tạo nội dung Hàn Quốc và khẳng định "những câu chuyện đầy thuyết phục của họ đang là tâm điểm của văn hóa toàn cầu".

Nhờ thành công vang dội của Squid Game, The Glory, Physical: 100 và nhiều dự án khác, thị trường phim Hàn Quốc thu hút đông đảo nhà đầu tư khắp thế giới. Netflix tin rằng, với sự sáng tạo không ngừng, ngành công nghiệp giải trí xứ kim chi sẽ mang về cho họ nguồn lợi nhuận lớn trong tương lai.

Theo Insider, các khoản đầu tư khổng lồ của Netflix thúc đẩy làn sóng Hàn Quốc hay còn gọi là Hallyu, phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngày càng có đa dạng lựa chọn nội dung cho người xem liên quan đến làn sóng này.

"Chúng tôi đưa ra quyết định đầu tư vì rất tin tưởng rằng ngành công nghiệp sáng tạo của Hàn Quốc sẽ tiếp tục kể những câu chuyện tuyệt vời", ông Sarandos nhấn mạnh thêm.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.