Netflix gây phẫn nộ khi tái chiếu 'Titanic' sau vụ chìm tàu Titan

Theo Variety, trong số các tựa phim chuẩn bị ra mắt trên Netflix đầu tháng 7 có Titanic của James Cameron. Việc tái chiếu tác phẩm này ngay sau thời điểm 5 người thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngầm Titan khiến dư luận phẫn nộ.

Làn sóng chỉ trích xuất hiện trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: "Netflix vượt qua ranh giới của sự lịch sự vào lúc này". "Họ đã chết trong tai nạn thảm khốc và bây giờ, các người tận dụng điều đó để thu hút người xem là điều cực kỳ tàn nhẫn và khó chịu", người dùng khác bình luận.

Nhiều người còn cáo buộc các streamer cố gắng tận dụng thảm kịch tàu Titan bằng cách liên tục nói về chủ đề này.

Một nguồn tin cho biết lịch tái chiếu Titanic trên Netflix là sự trùng hợp ngẫu nhiên với thảm kịch, bởi thỏa thuận cấp phép của "gã khổng lồ trực tuyến" đã được giải quyết từ lâu. "Cái chết của các thành viên tàu Titan được thông báo vào ngày 22/6. Nếu Titanic chiếu Netflix vào ngày 1/7, thì họ đã phải hoàn tất thỏa thuận cấp phép vài tháng trước đó. Nói cách khác là rất lâu trước khi tàu lặn Titan mất tích", Variety viết.

Tàu lặn Titan của OceanGate đưa 5 người xuống độ sâu 4.000 m dưới đáy Đại Tây Dương để thăm xác con tàu Titanic. Chuyến đi tốn khoảng 250.000 USD mỗi người. Các thành viên thiệt mạng trong thảm kịch gồm doanh nhân người Anh Hamish Harding; doanh nhân người Anh gốc Pakistan Shahzada Dawood và cậu con trai 19 tuổi Suleman; nhà hải dương học quốc tịch Pháp kiêm chuyên gia nổi tiếng về tàu Titanic Paul-Henri Nargeolet; và Giám đốc điều hành OceanGate Stockton Rush.

Là thành viên lâu năm của cộng đồng lặn biển, người từng thực hiện một số chuyến thám hiểm đến xác tàu Titanic, đạo diễn James Cameron chia sẻ: "Hai thảm họa giống nhau ở điểm thuyền trưởng vẫn lao về phía trước dù được cảnh báo nhiều lần. Trong trường hợp tàu Titanic, thuyền trưởng liên tục được cảnh báo có băng trôi phía trước nhưng vẫn lao hết tốc lực vào băng trong một đêm không trăng. Kết quả, nhiều người đã chết".

Đạo diễn cho biết nhiều thành viên trong cộng đồng lặn biển đã viết thư cho Stockton Rush - Giám đốc điều hành OceanGate - để cảnh báo ông về nguy hiểm trước chuyến đi. Những người này nói rằng tàu ngầm Titan cần được chứng minh khả năng an toàn trước khi đưa người xuống đáy đại dương.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước, Stockton Rush cùng 4 nhà thám hiểm giàu có khác, đã chìm vào bóng tối sau khi bắt đầu hành trình dài gần 2,4 dặm xuống đại dương.

