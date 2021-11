Netflix có đang làm hỏng các bom tấn điện ảnh

Chuyên gia cho rằng bom tấn của Netflix sẽ được khán giả nhớ đến nhiều hơn nếu các bộ phim được chiếu tại rạp.

Theo Independent, Red Notice - bộ phim được gọi là "bom tấn" của Netflix khi có kinh phí lên đến 200 triệu USD - đang thu hút nhiều sự quan tâm. Tác phẩm hành động nhận hàng loạt đánh giá khi xuất hiện trên dịch vụ phát trực tuyến.

Bộ phim hành động quy tụ ba ngôi sao hạng A gồm Dwayne “The Rock” Johnson, Ryan Reynolds và mỹ nhân Gal Gadot. Tuy nhiên, màn kết hợp giữa ba ngôi sao trong bộ phim không được giới chuyên gia đánh giá cao. New York Times gọi các diễn viên là “khi các vì sao không tỏa sáng” trong bài đánh giá.

Điều đó đặt ra câu hỏi là có đang lãng phí tiền cho những bộ phim kinh phí lớn hay không.

Ngôi sao không tỏa sáng

Theo Independent, bộ phim có những màn lặp lại quen thuộc, bao gồm cảnh khiêu vũ từ True Lies, cảnh tra tấn từ Casino Royale, cảnh cướp đồ từ Raiders of the Lost Ark, bối cảnh lấy cắp cổ vật từ Indiana Jones… Phim cũng có những cuộc đấu súng bất tận nhưng vô lý vì không có ai ở hai phe bị trúng đạn.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Red Notice và các bộ phim bom tấn cũ là tác phẩm được sản xuất để phục vụ khán giả xem trên ứng dụng phát trực tuyến. Các bộ phim hành động, bom tấn trước đây phục vụ cho khán giả màn ảnh rộng.

Red Notice được phát tại 750 rạp tại Mỹ trong vòng một tuần. Đây là con số khiêm tốn so với lịch chiếu tại 4.090 rạp của Eternals. Vì vậy, khán giả hoàn toàn có thể nhìn ra hướng đi của ông lớn. Họ tập trung nhiều hơn vào khán giả phát trực tuyến.

Red Notice bị đánh giá là bộ phim hời hợt có sự góp mặt của dàn sao hạng A. Ảnh: Netflix.

Theo Independent, Red Notice gia nhập danh sách những bộ phim hành động đáng quên của Netflix trong vài năm gần đây.

Mỗi lần sản xuất phim bom tấn, hãng đều chi số tiền lớn hơn 100 triệu USD . Trước đó là Bright (2017) với sự tham gia của Will Smith và Joel Edgerton, có kinh phí khoảng 100 triệu USD , 6 Underground do Michael Bay làm đạo diễn và Ryan Reynolds đóng chính có kinh phí 150 triệu USD .

Bộ phim hành động Triple Frontier có sự tham gia của Ben Affleck và Oscar Isaac có kinh phí khoảng 115 triệu USD cũng sớm bị lãng quên vì khán giả, giới chuyên gia không đánh giá cao.

Khi những bộ phim bom tấn phục vụ khán giả phát trực tuyến bị chê, nguồn tin cho rằng Ted Sarandos - ông chủ Netflix - muốn cắt giảm chi phí sản xuất phim có mặt sao hạng A.

Điều đó là không có thật. Ông lớn phát trực tuyến vẫn sẵn sàng chi số tiền lớn cho các ngôi sao hạng A, bằng chứng là Red Notice tốn đến 200 triệu USD . Đây là bộ phim có kinh phí lớn nhất từ trước đến nay của hãng.

Một nhân viên trong đoàn làm phim cho rằng nhà sản xuất tốn 70 triệu USD để thực hiện các cảnh quay, 20 triệu USD /người cho ba ngôi sao The Rock, Ryan Reynolds và Gal Gadot. 10 triệu USD cho biên kịch và đạo diễn Rawson Marshall Thurber. Với số tiền bỏ ra, nhiều nhà sản xuất nghi ngờ khả năng làm phim của Netflix.

Nên làm gì?

Trước khi chỉ đạo Red Notice, Rawson Marshall Thurber đứng sau những bộ phim hài như Dodgeball (2004) và We’re The Millers (2013). Năm 2016, ông thực hiện bộ phim hài hành động Central Intelligence do The Rock và Kevin Hart đóng chính, tiếp theo là Die Hard và Skyscraper (2018) - do The Rock đóng chính.

Theo Independent, do hai bộ phim Die Hard và Skyscraper đều có doanh thu khiêm tốn, hãng phim Universal đã chùn bước với ngân sách dự kiến 200 triệu USD của Red Notice, sau đó để Netflix “làm mưa làm gió”.

Do là hãng phát trực tuyến, Netflix đưa phim ra rạp như phép thử, hạn chế ở khoảng 750 rạp. Cuối cùng, bộ phim chỉ kiếm được 1 triệu USD ở phòng vé Bắc Mỹ.

Tất nhiên, dịch vụ phát trực tuyến sẽ tuyên bố doanh thu phòng vé không phải điều họ quan tâm. Sao hạng A sẽ giúp họ xây dựng và định hình thương hiệu. Ông lớn trực tuyến cho rằng khán giả sẽ thoải mái hơn nếu xem phim bom tấn tại nhà.

Netflix từng thất bại khi tham gia sản xuất các bộ phim bom tấn. Ảnh: Netflix.

Theo Independent, câu hỏi là liệu còn bao nhiêu bộ phim kinh phí 200 triệu USD như Red Notice ra đời. Những nhà sản xuất điện ảnh có giúp đỡ các rạp chiếu đang gặp khó khăn sau đại dịch hay không, hay là họ tiếp tục quan tâm đến số lượng người đăng ký trên nền tảng trực tuyến.

Theo Independent, việc xem phim trong rạp giúp khán giả cảm nhận nhiều hơn, ấn tượng mãi mãi về bộ phim. “Tôi vẫn có kỷ niệm khó phai về Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull giữa lúc Red Notice đang được chú ý. Suy cho cùng dù phim hay, dở, rạp chiếu vẫn tăng giá trị cho tác phẩm, truyền tải những thứ mà người xem không thể có được khi xem trên TV”, cây bút Kevin E G Perry bình luận.

Tác giả bài báo đồng thời cho rằng Netflix nên đưa các bộ phim lên màn ảnh rộng nếu ông lớn phát trực tuyến muốn khán giả ấn tượng với những bộ phim bom tấn mà họ làm ra.