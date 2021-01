Nẹt pô xe, hai thanh niên bị phạt hơn 16 triệu

Tân và Giang chạy xe máy lạng lách, nẹt pô trong đêm gây mất an ninh trật, tự bị lực lượng chức năng phát hiện.

Ngày 8/1, Công an TP Tân An, tỉnh Long An, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 16,4 triệu đồng đối với Nguyễn Minh Tân (19 tuổi) và Phan Giang (18 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Thạnh) do gây mất an ninh trật tự.

Theo công an, tối 2/1, trên đường đi tuần tra, lực lượng CSGT TP Tân An phát hiện một số nam thanh niên chạy xe máy lạng lách, nẹt pô.

Lực lượng chức năng đuổi theo và bắt giữ được xe của Tân và Giang. Hai xe máy do hai thanh niên cầm lái đều thay đổi kết cấu, dùng pô độ nổ tiếng lớn gây ảnh hưởng trật tự xã hội.

Công an TP Tân An lập biên bản xử phạt Tân và Giang mỗi người 8,2 triệu đồng. Ngoài ra, công an yêu cầu chủ phương tiện phải trả lại nguyên kết cấu của xe mới được lưu thông trên đường.