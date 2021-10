Nét kiến trúc nghệ thuật bên biển ngọc nam Phú Quốc

Bên cạnh biển xanh, cát trắng và nắng vàng, vẻ đẹp lãng mạn của những công trình kiến trúc được Sun Group kiến tạo mang đến hấp lực cho nam đảo ngọc.

Nhắc đến du lịch, người ta thường liên hệ tới khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ như bãi biển cát trắng nước trong veo hay đỉnh núi trập trùng xanh mướt. Bên cạnh đó, các điểm đến sở hữu công trình ấn tượng cũng là thỏi nam châm hút khách du lịch.

Không khó để liệt kê những địa danh du lịch gắn với công trình kiến trúc nổi tiếng như: Kim tự tháp Ai Cập, đền thờ các vị thần tại Hy Lạp, đấu trường La Mã ở Italy hay Vạn lý trường thành của Trung Quốc… Các thành phố du lịch như Paris, London, Barcelona hay Amsterdam cũng đều là bảo tàng kiến trúc của nhân loại.

Dubai - thành phố sống dựa vào dầu mỏ cách đây 20 năm - cũng “lột xác” thành “vương quốc du lịch” nhờ các công trình kỳ vĩ, khác biệt. Đến nay, 95% tổng thu nhập của Dubai đến từ du lịch và bất động sản.

Kiến trúc đóng vai trò không nhỏ tạo ra hấp lực cũng như thúc đẩy sự phát triển của các điểm đến. Đó cũng là lý do nam Phú Quốc thời gian gần đây nhận được sự quan tâm của cả du khách lẫn nhà đầu tư, nhờ những công trình kiến trúc độc đáo do Tập đoàn Sun Group kiến tạo.

Những công trình kiến trúc độc đáo mang đến vẻ đẹp cho nam đảo ngọc.

Không khó để tìm thấy những bãi biển thiên nhiên trong xanh, hoang sơ tại phía nam Phú Quốc. Những Bãi Sao, Bãi Kem đều lọt top bãi biển đẹp nhất thế giới. Sức sống của nam đảo còn được đánh thức khi xuất hiện những công trình kiến trúc ghi dấu ấn khác biệt.

“Thị trấn Địa Trung Hải” nằm ở bờ tây nam đảo.

Ở bờ tây nam đảo - nơi có địa thế giật cấp theo sườn đồi cùng chiều cao 35 m trên mực nước biển khá lý tưởng, một “thị trấn Địa Trung Hải” đã được Tập đoàn Sun Group kiến tạo, được kỳ vọng trở thành điểm du lịch hấp dẫn phía nam Phú Quốc .

Tâm điểm của “thị trấn Địa Trung Hải” là khu Central Village với tháp đồng hồ cao 75 m, sở hữu kiến trúc mô phỏng nguyên bản tháp chuông nổi tiếng trên quảng trường San Marco (Venice, Italy). Tháp đồng hồ được đặt giữa những khối nhà phân cấp đủ màu sắc với ô cửa sổ thơ mộng hướng ra mặt biển lấp lánh cùng cung đường dạo ôm theo vách đá.

Lớp sơn nhiều màu sắc làm sáng bừng khu phố.

Hồn cốt và vẻ đẹp cổ kính của “thị trấn Địa Trung Hải” được tái hiện tinh tế qua những lớp sơn giả cổ cầu kỳ. Biển số nhà làm bằng gốm, hệ thống ống thoát nước bên hiên nhà, hoa văn cột điện, phào chỉ trên cửa sổ và lan can sắt dẫn lối trong nội khu, những chi tiết nhỏ được tái hiện sống động như mang cả “linh hồn” Địa Trung Hải về biển ngọc.

Ga đi cáp treo Hòn Thơm mang dấu ấn của đấu trường La Mã.

Ngay cạnh “thị trấn Địa Trung Hải”, công trình ga đi cáp treo Hòn Thơm cũng là điểm nhấn kiến trúc độc đáo, tái hiện vẻ đẹp của đấu trường La Mã cổ đại.

Trong khi đó, bên Bãi Kem, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay - khu nghỉ dưỡng mang hình dáng ngôi trường đại học giả tưởng của Bill Bensley và Sun Group - lại đem đến góc nhìn độc đáo về kiến trúc Pháp.

Toàn bộ khu nghỉ dưỡng được thiết kế và sắp đặt theo từng phân khoa trong ngôi trường mang phong cách kiến trúc Pháp lãng mạn. Nơi đây còn kết hợp những chỉ dấu văn hóa bản địa như bức tượng chú chó Phú Quốc, dãy nhà mô phỏng kiến trúc phố cổ Hội An, đem đến sự thân quen mà ấn tượng.

Ảnh phối cảnh minh hoạ dự án Sun Tropical Village.

Dấu ấn nghệ thuật đặc sắc tại nam đảo tiếp tục được nối dài với kiến trúc “siêu khối” mang âm hưởng Địa Trung Hải tại khu đô thị Sun Grand City New An Thoi, kiến trúc mô phỏng làng chài ven biển của New World Phu Quoc Resort. Sắp tới còn có “ngôi làng nhiệt đới” Sun Tropical Village với những căn biệt thự mang phong cách Tropical - Indochine. Đây là dự án wellness (chăm sóc sức khỏe) second home đầy triển vọng tại đảo ngọc.

Các công trình kiến trúc này cho thấy chiến lược của Sun Group khi đầu tư vào hệ sinh thái tập đoàn tại nam đảo. Tương tự Dubai, Maldives hay Singapore, tinh hoa kiến trúc thế giới kết hợp vẻ đẹp thiên nhiên không chỉ góp phần đổi thay diện mạo, tạo nên sự khác biệt cho nam đảo, mà còn mang đến cơ hội phát triển bền vững cho Phú Quốc cả về du lịch lẫn đầu tư.