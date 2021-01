Nét đặc sắc trong đời sống Madrid, Tây Ban Nha xuyên suốt thế kỷ 20

Nhóm nhạc The Beatles trước buổi biểu diễn của họ tại Las Ventas năm 1965. Nhóm The Beatles đã đến Madrid vào năm 1965 và trở thành biểu tượng của khát vọng tự do ngày càng tăng trong giới trẻ Tây Ban Nha. Ảnh: Joana Biarnés/Photographic Social Vision.