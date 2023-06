Nestlé NAN và tầm nhìn nuôi dưỡng thế hệ khỏe mạnh

“Chúng tôi luôn thấu hiểu những khát khao của các bà mẹ muốn mang đến những điều tốt nhất cho con”, bà Mankotia Mrinalini nhấn mạnh.

Hơn 155 năm đồng hành nuôi con cùng các bà mẹ trên toàn thế giới, Nestlé vẫn miệt mài nỗ lực cải tiến sản phẩm ngày một vượt trội hơn về mặt dinh dưỡng, để luôn là sự lựa chọn hàng đầu của người dùng.

Là doanh nghiệp toàn cầu, song Nestlé lại tiếp cận người dùng thông qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và cho ra đời những sản phẩm “đậm” tính bản địa, phù hợp nhu cầu từng thị trường riêng biệt.

Trong nỗ lực này, Nestlé NAN được bình chọn là "Thương hiệu sáng tạo nổi bật" với sản phẩm NAN Infinipro A2 (bước 3), "Chuyên gia tin chọn" cho sản phẩm NAN Supreme Pro 3 tại Webtretho Awards 2023 - giải thưởng vinh danh các thương hiệu, sản phẩm uy tín dành cho mẹ và bé, gia đình tại Việt Nam.

Tiếp nối những nỗ lực đó, Nestlé ra mắt NAN Optipro Plus 4 - dòng sản phẩm sữa mát Thụy Sĩ, kết hợp giữa phức hợp quý 5HMO, 100 triệu lợi khuẩn Bifidus BL và Đạm Optipro với hơn 40 nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng. Sản phẩm giúp trẻ dễ hấp thu, tốt cho tiêu hóa và tăng cường đề kháng, từ đó xây dựng nền tảng phát triển sức khỏe vững chắc.

Bà Mankotia Mrinalini - Giám đốc Ngành hàng Dinh dưỡng dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, Nestlé Việt Nam - đã có buổi trò chuyện với Tri thức trực tuyến, chia sẻ về hành trình phát triển Nestlé NAN Optipro Plus 4, những nỗ lực thực hiện cam kết của Nestlé và nhận định về tiềm năng thị trường Việt Nam.

- Bà có thể chia sẻ về quá trình tạo nên sữa mát Thụy Sĩ NAN Optipro Plus 4?

- Tôi đã gắn bó với Nestlé gần 2 thập kỷ. Trong suốt khoảng thời gian đó, mục đích của Nestlé vẫn luôn là tạo dựng sự phát triển tốt đẹp để nuôi dưỡng một thế hệ trẻ khỏe mạnh hơn.

Hiện tại, Nestlé đang chuyển đổi mô hình từ một tập đoàn đa quốc gia sang hướng bản địa hóa. Mục tiêu của chúng tôi không còn giới hạn ở việc nuôi dưỡng một thế hệ khỏe mạnh nói chung, mà cụ thể là một thế hệ Việt Nam khỏe mạnh hơn với sự hiện diện của Nestlé tại Việt Nam.

Chính vì thế, chúng tôi luôn nỗ lực để tìm ra giải pháp cung cấp những sản phẩm phù hợp từng quốc gia và dân tộc, thay vì áp dụng một công thức chung cho toàn bộ nước trên thế giới. Nestlé đã có những bước tiến trong cách tiếp cận toàn cầu và bản địa, đảm bảo rằng sản phẩm, thông tin truyền thông và các dịch vụ hỗ trợ đáp ứng đúng nhu cầu của các mẹ Việt Nam.

- Vậy tại sao lại là “sữa mát Thụy Sĩ”, thưa bà?

- Thực chất, thuật ngữ “sữa mát” xuất phát từ Việt Nam. Chúng tôi đã thực hiện khảo sát và kết quả chỉ ra rằng dễ tiêu hóa là yếu tố hàng đầu khi các mẹ muốn tìm kiếm sữa phù hợp cho con. Không bà mẹ nào khỏi xót xa khi con quấy khóc, khó chịu và có hệ tiêu hóa kém khỏe mạnh. Vì thế, “sữa mát” là câu trả lời dành cho những lo ngại của riêng các bà mẹ Việt Nam.

Mặt khác, các bà mẹ cũng luôn muốn con mình sử dụng những sản phẩm tốt nhất, cao cấp và Thụy Sĩ là quốc gia nổi tiếng khắt khe về mặt tiêu chuẩn. Thế nên, “sữa mát Thụy Sĩ” giải quyết mọi băn khoăn của các bà mẹ với một sản phẩm tốt cho tiêu hóa, tăng sức đề kháng giống sữa mát và có chất lượng hàng đầu từ Thụy Sĩ.

Việc mang đến sản phẩm phục vụ nhu cầu và mong muốn cụ thể của thị trường Việt Nam rất quan trọng. Chúng ta không thể chỉ đơn giản nhập khẩu một thứ gì đó từ nơi khác và mong rằng sẽ phù hợp với người dân địa phương. Việc thích nghi và điều chỉnh sản phẩm phù hợp bối cảnh Việt Nam không chỉ cần thiết, mà còn phản ánh mức độ tăng trưởng cũng như tầm ảnh hưởng của châu Á đối với thế giới.

Khi quan sát thị trường, chúng tôi hiểu các mẹ Việt Nam luôn yêu cầu những sản phẩm tốt nhất. Do đó, chúng tôi đã chọn Việt Nam là thị trường đầu tiên để ra mắt NAN OptiPro Plus 4. Chúng tôi biết rằng người tiêu dùng Việt Nam đã sẵn sàng cho sản phẩm này.

Về cơ bản, NAN OptiPro Plus 4 tốt cho hệ tiêu hóa, tăng cường đề kháng cho hệ miễn dịch non nớt của trẻ. Đối với phụ huynh, đây là giải pháp tối ưu cho con. Chúng tôi mang đến sản phẩm giải quyết các ưu tư của các mẹ, phù hợp trẻ nhỏ và xuất phát từ khái niệm đã rất thân quen với cộng đồng - sữa mát.

- Những điểm nổi bật của NAN OptiPro Plus mà bà tự tin rằng sẽ giúp sản phẩm trở thành lựa chọn tốt nhất của các bà mẹ dành cho con là gì, thưa bà?

- Đầu tiên, sản phẩm đến từ Thụy Sĩ, sử dụng công thức đạt tiêu chuẩn cao nhất của quốc gia này, kết hợp nguyên liệu cao cấp để đảm bảo chất lượng. Từ trước đến nay, Thụy Sĩ luôn khẳng định vị thế của quốc gia sở hữu chuẩn mực uy tín và chất lượng sản phẩm hàng đầu thế giới.

Tiếp theo, NAN OptiPro Plus 4 nổi bật với công thức vượt trội kết hợp độc đáo phức hợp quý 5HMO, lợi khuẩn Bifidus BL và đạm OptiPro - thành phần dinh dưỡng độc quyền của Nestlé Thụy Sĩ. Chúng tôi có những nghiên cứu lâm sàng cho công thức này, đảm bảo NAN Optipro Plus 4 tốt cho tiêu hóa và tăng cường đề kháng cho bé.

Điểm nổi bật thứ ba là NAN OptiPro Plus 4 được tạo nên từ lời hứa và cam kết của Nestlé trong việc giúp trẻ phát triển hệ tiêu hóa khỏe mạnh cũng như tăng cường sức đề kháng. Sự tự tin của Nestlé NAN không chỉ đến từ những cam kết của tập đoàn, mà còn từ niềm tin của các bà mẹ đã chọn NAN là sản phẩm sữa công thức hàng đầu tại Việt Nam.

- Đâu là giá trị cốt lõi mà NAN và Nestlé muốn mang lại khi đồng hành cùng mẹ trong quá trình nuôi dưỡng trẻ? Lợi ích mà các trẻ em Việt nhận được là gì?

- Giá trị cốt lõi của Nestlé là sự tôn trọng. Đề cao sự tôn trọng trở thành nguyên tắc, tiêu chí và kim chỉ nam của chúng tôi. Điều này được thể hiện thông qua sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho đối tác và khách hàng, người tiêu dùng…

Giá trị cốt lõi này ẩn chứa trong mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng như NAN, MILO, Maggi... Với NAN Optipro Plus 4, chúng tôi hiểu và tôn trọng khát khao của các bà mẹ muốn mang đến những điều tốt nhất cho con.

Bằng sự tôn trọng này, chúng tôi đảm bảo thực hiện đúng lời hứa của mình và đáp ứng nhu cầu từ khách hàng bằng chất lượng sản phẩm. Sự tôn trọng là đòn bẩy mạnh mẽ nhất giúp chúng tôi tạo ra chất lượng sản phẩm, đáp ứng mong đợi và tôn trọng tất cả người tham gia vào hoạt động kinh doanh.

NAN Optipro Plus 4 được dành riêng cho Việt Nam và đáp ứng những gì mà các bà mẹ Việt mong muốn cho con. Do đó, chúng tôi gọi NAN Optipro Plus 4 là “sữa mát” - một loại sữa phù hợp khẩu vị và lành tính với hệ tiêu hóa non nớt của con trẻ trong những năm đầu đời.

- Khi chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên ra mắt NAN Optipro Plus 4, bà nhìn thấy xu hướng mới, tiềm năng và lợi ích gì ở thị trường này?

- Xét về xu hướng thị trường, Việt Nam đang trải qua giai đoạn "premiumization" (cao cấp hóa). Các bà mẹ Việt Nam có xu hướng ưu tiên sử dụng các sản phẩm cao cấp với chất lượng tốt nhất.

Hơn nữa, truyền thông tại Việt Nam đang biến đổi không ngừng. Thay vì dựa vào các phương tiện truyền thông truyền thống như truyền hình, các mẹ Việt có xu hướng thu thập thông tin từ những nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Instagram và TikTok. Họ dựa vào các đề xuất và kinh nghiệm được chia sẻ bởi bạn bè, chủ động tìm hiểu trên Google. Việt Nam là một trong các quốc gia có bước chuyển mình sang thời đại công nghệ số cực kỳ nhanh chóng, khiến nơi đây trở thành thị trường số phát triển nhanh bậc nhất châu Á.

Ngoài ra, xu hướng thị trường cũng tác động mạnh mẽ đến mạng lưới kênh phân phối. Việt Nam nổi bật hơn hẳn các nước khác qua chuỗi cửa hàng chuyên biệt dành riêng cho mẹ và bé. Những chuỗi cửa hàng này không thể tìm thấy ở Malaysia, Indonesia, Philippines... - các nước chủ yếu dựa vào thương mại truyền thống như siêu thị hoặc tiệm tạp hóa.

Ví thế, khi nghiên cứu sản phẩm, chúng tôi cũng dựa trên đặc điểm thị trường. Việt Nam có nhu cầu sản phẩm và kênh phân phối cao cấp, chuyển đổi sang các kênh truyền thông số hóa.

- Thử thách lớn nhất mà NAN phải đối mặt khi hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt thời điểm ra mắt sản phẩm mới?

- Một trong những thách thức quan trọng mà chúng tôi gặp phải trên thị trường là sự phổ biến của các sản phẩm xách tay. Những sản phẩm này thường xuất hiện trên thị trường một cách đột ngột, trở thành trào lưu trong khoảng thời gian và sau đó hạ nhiệt hoặc biến mất. Hiện tượng ấy khiến việc tìm mua hay sử dụng sản phẩm bị gián đoạn, thiếu liền mạch.

Thực tế này gây lo ngại cho các bà mẹ, vì khi đã bắt đầu cho con sử dụng một sản phẩm cụ thể và đột ngột không thể tìm mua nữa hoặc gặp vấn đề về chất lượng, họ không được hỗ trợ thỏa đáng. Tại Nestlé, chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc bán sản phẩm, mà luôn có mặt để hỗ trợ hậu mãi khi khách hàng gặp vấn đề.

Sự xuất hiện của các sản phẩm xách tay không chỉ ảnh hưởng đến từng thương hiệu riêng lẻ, mà còn làm tổn thương danh tiếng của toàn bộ ngành hàng. Các bà mẹ thường gặp khó khăn khi phân biệt giữa sản phẩm được phân phối chính hãng và xách tay, có thể dẫn đến sự mất niềm tin vào toàn bộ ngành hàng này.

Tuy nhiên, Nestlé quyết tâm giải quyết thách thức này và khôi phục niềm tin trên thị trường. Bởi chúng tôi tin rằng việc cạnh tranh lành mạnh vẫn mang lại lợi ích thúc đẩy nỗ lực từ các nhà cung cấp để không ngừng cải tiến và đổi mới sản phẩm.

- Nestlé đang mang tham vọng lớn khi ra mắt dòng sản phẩm mới ở Việt Nam. Bà kỳ vọng gì về doanh số hay sức tiêu thụ của sản phẩm này?

- Kỳ vọng chính của tôi là duy trì vị trí hàng đầu trong lĩnh vực sữa công thức và trở thành lựa chọn ưa thích của các mẹ hơn là một con số bán hàng cụ thể. Số lượng bán hàng không quan trọng bằng việc trở thành đối tác đáng tin cậy của các mẹ nhờ sản phẩm thực sự tốt và phù hợp con của họ.