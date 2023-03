Nền tảng âm nhạc nào dành cho nghệ sĩ mới?

Bên cạnh định hướng âm nhạc, nền tảng phát hành đóng vai trò quan trọng đối với thành công của nghệ sĩ, đặc biệt là những tên tuổi mới.

Hòa cùng dòng chảy của nền công nghiệp âm nhạc thế giới, thị trường nhạc số tại Việt Nam đang phát triển mạnh với nhiều tiềm năng. Theo báo cáo từ We Are Social, tính đến đầu năm 2023, Việt Nam có 77,93 triệu người sử dụng Internet, tương đương 79,1% dân số, tăng thêm 5,3 triệu người (tăng 7,3%) so với đầu năm 2022. Trong đó, 49,2% người dùng sử dụng Internet cho mục đích nghe nhạc, thời lượng stream nhạc trung bình mỗi ngày khoảng 1 tiếng 12 phút.

Các nền tảng nhạc số đang khẳng định vai trò dẫn dắt và định hướng thị trường âm nhạc nước nhà. Tại Việt Nam, Zing MP3 là nền tảng nhạc số đứng đầu thị trường với hơn 28 triệu người dùng và có gần như đầy đủ bản quyền nhạc Việt. Đây cũng là nền tảng được nhiều nghệ sĩ mới lựa chọn bởi những lợi thế giúp họ nhanh chóng chiếm được cảm tình người nghe trên hành trình sự nghiệp.

Hệ thống playlist chuẩn “vị” người dùng

Hệ thống playlist trên Zing MP3 được người dùng yêu thích và đánh giá cao nhờ sự lựa chọn, quản lý kỹ càng. Những bài hát mới cập nhật liên tục vào các playlist như “VPOP Rising” (80.000 người yêu thích), “Trào lưu nhạc hot” (166.000 người yêu thích), “VPOP đầy hứa hẹn” (45.000 người yêu thích)… Đây là những danh sách được yêu thích và sở hữu vị trí đẹp trên nền tảng, góp phần mang sản phẩm âm nhạc mới đến gần hơn khán thính giả yêu nhạc tại Việt Nam.

7 tỷ người, tìm thấy anh rồi có mặt ở nhiều playlist trên Zing MP3.

Không chỉ được đánh giá cao từ phía người dùng, việc sắp xếp playlist của Zing MP3 còn nhận phản hồi tích cực từ đơn vị quản lý nghệ sĩ, nhà sản xuất… Anh Bùi Hiển - Nhà sáng lập C Mazor Entertainment & Media, đơn vị quản lý và định hướng âm nhạc cho nghệ sĩ trẻ như Orange, Mew Amazing, Lazii - cho biết anh ấn tượng với hệ thống playlist đa dạng và thú vị của Zing MP3. Việc này giúp phục vụ tốt nhu cầu đa dạng của người dùng.

“Bất cứ thời điểm nào hay nhu cầu nào từ học tập, làm việc, thể thao, thiền cũng đều được đáp ứng tốt trên nền tảng nghe nhạc này”, anh Hiển chia sẻ.

Việc sắp xếp các playlist của Zing MP3 cũng giúp ích nhiều khi giới thiệu tác phẩm âm nhạc mới đến công chúng, góp phần vào thành công của nhiều nghệ sĩ. Anh Hiển cho biết các nghệ sĩ thuộc công ty đang hưởng lợi từ việc này.

“Những sản phẩm âm nhạc từ Orange đến gần với công chúng một phần nhờ xuất hiện ở nhiều playlist trên Zing MP3. Trong quá trình sản xuất EP Mẹo yêu cho producer Lazii, chúng tôi nhận được nhiều hỗ trợ từ nền tảng này”, anh Hiển cho biết thêm.

Sản phẩm âm nhạc mới nhất từ tân binh Lazii đã có mặt trên Zing MP3.

Không dừng lại ở đó, những bản thu mới phát hành cũng được ưu ái hiển thị tại tab “Nhạc mới” và “Khám phá” trên Zing MP3. Đây là khu vực được yêu thích của các khán giả chủ động khám phá và tìm kiếm nghệ sĩ mới. Hệ thống thông báo trên ứng dụng Zing MP3 cũng liên tục giới thiệu bài hát mới đến người dùng.

Thước đo của thị trường âm nhạc

Các bảng xếp hạng trên nền tảng phát hành dần trở thành thước đo quan trọng đánh giá thành công của một sản phẩm âm nhạc. “Thị trường âm nhạc những năm vừa qua chứng kiến cuộc đua MV. Tuy nhiên, xu hướng mới gần đây bắt đầu chuyển dịch. Khán giả trẻ dường như quay về với giá trị âm nhạc cốt lõi. Từ đó, chúng ta thấy nhiều ca khúc với thứ hạng cao trên các BXH âm nhạc mà thậm chí không cần đến MV”, anh Hiển nhận định.

#zingchart real-time mang đến bức tranh toàn cảnh về nhạc Việt tại từng thời điểm trong ngày.

Ngoài bảng xếp hạng #zingchart tuần, #zingchart real-time trên Zing MP3 cập nhật tự động theo giờ dựa trên số lượng người nghe thực (unique listener). Đây là sân chơi của nhiều nghệ sĩ mới. Sự xuất hiện trong #zingchart real-time đánh giá mức độ lan tỏa và tiếp nhận bài hát của công chúng tại thị trường Việt Nam.

“BXH trên Zing MP3 đang thể hiện sự phong phú của thị trường âm nhạc hiện tại với các ca khúc từ pop, hiphop, ballad đến màu sắc dân gian. Việc lọt top BXH này là mục tiêu quan trọng đối với những dự án mà nghệ sĩ của C Mazor sắp ra mắt trong thời gian tới”, anh Hiển cho hay.

Bên cạnh đó, giải thưởng âm nhạc thường niên như Zing Music Award hay gần đây là Zing MP3 - Best of 2022 đã được cộng đồng yêu nhạc quan tâm và chờ đợi. Đây được đánh giá là sân chơi âm nhạc uy tín, chuyên nghiệp không chỉ dành cho những nghệ sĩ gạo cội, mà còn thúc đẩy nghệ sĩ mới phát triển.

Danh sách để cử Zing MP3 - Best of 2022 không thiếu những cái tên mới và tiềm năng như MOMO, Tăng Duy Tân.

“Việc xuất hiện trong các giải thưởng âm nhạc là minh chứng cho sự công nhận của khán giả đối với nỗ lực lao động và sáng tạo của nghệ sĩ. Lọt vào danh sách đề cử của Zing Music Award hay Zing MP3 - Best of 2022 vừa qua là nguồn động lực to lớn để Orange không ngừng phấn đấu”, ca sĩ Orange chia sẻ.

Có thể nói, Zing MP3 đã nhận được sự tin tưởng của nghệ sĩ Việt Nam khi phát hành các sản phẩm âm nhạc. Đặc biệt, với những nghệ sĩ mới, nền tảng này còn mang âm nhạc của họ đến gần công chúng, tạo thêm động lực để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp và có thể dẫn đầu thị trường trong tương lai.