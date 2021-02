Nên làm thế nào khi hết sữa rửa mặt vào ngày Tết?

Mật ong và chanh: Sejal Shal - bác sĩ da liễu làm việc ở New York, Mỹ - cho biết mật ong có khả năng kháng khuẩn tự nhiên và giàu chất chống oxy hóa. Do đó, nó có tác dụng ngăn ngừa mụn, làm chậm quá trình lão hóa da. Trong khi đó, nước chanh thường được khuyên dùng trong việc chăm sóc da vì giàu vitamin C - chất chống oxy hóa tuyệt vời. Nó cũng mang đặc tích kháng khuẩn và làm se. Ảnh: Issaro Prakalung.