Nên làm gì khi bị tống tiền bằng ảnh nóng

Khi bị tống tiền tình dục, nạn nhân không nên im lặng mà cần lưu lại mọi bằng chứng và tìm kiếm sự trợ giúp từ người thân và cơ quan chức năng.

Sextortion /sekˈstɔː.ʃən/ (danh từ): (Tạm dịch) Tống tiền tình dục

Định nghĩa:

Theo Metropolitan Police, sextortion là hình thức tống tiền bằng việc đe dọa công khai thông tin, hình ảnh hoặc video tình dục của một người nào đó. Ngoài tống tiền, nạn nhân có thể bị tống tình hoặc bị ép làm điều gì đó trái ý muốn.

Trên trang web chính thức, FBI thông tin hoạt động tống tiền có bắt đầu trên mọi trang web, ứng dụng, nền tảng nhắn tin hoặc trò chơi - nơi mọi người có thể gặp gỡ và giao tiếp.

Sau khi thu thập được hình ảnh, video nhạy cảm, những kẻ tống tiền dọa nạn nhân sẽ công bố cũng nội dung đó để lấy tiền, hoặc buộc nạn nhân phải sản xuất thêm những hình ảnh, video nhạy cảm khác.

Nạn nhân thường là trẻ em, nữ giới, những người tâm lý yếu và không biết cách phản kháng. Dĩ nhiên, nam giới vẫn có thể trở thành nạn nhân của thủ đoạn này.

Khi bị đe dọa, nạn nhân thường rơi vào tình trạng hoảng sợ, xấu hổ nên không dám kể cho người khác. Kẻ tống tiền sẽ lợi dụng tâm lý này để ép họ phải làm mọi chuyện chúng yêu cầu.

Metropolitan Police nêu rằng khi bị tống tiền bằng ảnh nóng, bạn không nên hoảng sợ, cũng không nên đưa tiền hay làm theo yêu cầu của kẻ tống tiền. Khi đó, bạn cần chụp ảnh màn hình, lưu lại mọi bằng chứng về việc đe dọa để báo lên cơ quan chức năng. Ngoài ra, bạn cần tận dụng những sự hỗ trợ có sẵn như phần báo cáo trên các trang mạng xã hội.

Sau khi đã thu thập đủ bằng chứng bị đe dọa, bạn hãy chặn mọi phương thức liên lạc của kẻ tống tiền, đồng thời nhắc nhở người thân, bạn bè làm điều tương tự. Bạn cũng có thể tạm thời hủy kích hoạt tài khoản để ngăn chặn kẻ tống tiền quấy rối, nhưng không nên xóa tài khoản để tránh làm mất bằng chứng tố cáo.

Ứng dụng của sextortion trong tiếng Anh:

- Two male high school students were recent victims of sextortion - a form of online sexual exploitation that typically occurs against kids ages 10-17.

Dịch: Hai nam sinh trung học là nạn nhân của nạn tống tiền tình dục - một hình thức bóc lột tình dục trực tuyến thường xảy ra đối với trẻ em 10-17 tuổi.

- Sextortion is a crime that is now sweeping the web, from organized criminal groups operating overseas to cyber-bullies at the local high school.

Dịch: Tống tiền tình dục là loại tội phạm đang càn quét trên mạng, từ các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động ở nước ngoài cho đến những kẻ bắt nạt trên mạng tại trường trung học địa phương.