'Nền giáo dục New Zealand giúp tôi ghi điểm với nhà tuyển dụng'

Khác với cựu du học sinh New Zealand khác, chị Trịnh Thúy Liên đặc biệt tâm đắc với châm ngôn “What’s easy now was once hard” (tạm dịch: Vạn sự khởi đầu nan) và triết lý sống của người Maori “He aha te mea nui o te ao? He tangata! He tangata! He tangata!” (tạm dịch: Điều gì quan trọng nhất trên thế giới? Đó là con người! Con người! Con người). Đây chính là kim chỉ nam tiếp thêm động lực cho chị trong suốt thời gian học tập, sinh sống và làm việc tại đất nước kiwi.