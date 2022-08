Ném thuốc trừ sâu xuống đầm làm chết 4 tấn tôm

Sau khi cãi nhau với 2 người làm việc ở đầm nuôi tôm, Lợi nghĩ đến việc trả thù bằng cách ném thuốc trừ sâu xuống nước.

Ngày 22/8, Công an TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau tiếp tục làm việc với Võ Tấn Lợi (34 tuổi, ngụ xã Hòa Tân) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Khai với cảnh sát, Lợi cho biết từng làm công nhân tại đầm tôm công nghiệp của ông Dương Quốc Cường (một doanh nhân đến từ TP.HCM). Tháng 2/2022, Lợi xảy ra mâu thuẫn với 2 công nhân khác rồi nghỉ việc. Lúc này, Lợi nghĩ đến việc trả thù bằng cách ném thuốc trừ sâu xuống ao ở xã Hòa Tân để chủ đuổi việc những người có mâu thuẫn.

Võ Tấn Lợi. Ảnh: Hoàng Giang.

Hồi tháng 6, Lợi mua 2 chai thuốc trừ sâu, chờ cơ hội để thực hiện hành vi. Đến chiều 17/8, anh ta tiếp tục mâu thuẫn với một nhân viên khác của ông Cường nên đã ném một trong 2 chai thuốc độc xuống đầm tôm.

Tối cùng ngày, Công an xã Hòa Tân nhận được tin báo của ông Cường về việc đầm tôm chết bất thường, nghi bị đầu độc. Theo bị hại, số tôm chết khoảng 4 tấn, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Lực lượng của Công an TP Cà Mau sau đó phát hiện dưới đầm có túi nylon bên trong chứa một vỏ chai thuốc trừ sâu đã mở nắp. Kiểm tra xung quanh, ông Cường và các công nhân phát hiện túi nylon thứ 2 trên bờ, bên trong cũng đựng chai thuốc trừ sâu đã mở nắp.

Sau nhiều ngày khoanh vùng nghi can, tối 21/8, tổ công tác của Công an TP Cà Mau phối hợp cùng Công an xã Lương Thế Trân (huyện Cái Nước) đã mời Lợi đến cơ quan điều tra để đấu tranh làm rõ vụ việc.