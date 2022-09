Ném thuốc nổ vào ôtô hàng xóm do tò mò

Ông Lâm khai nhận do tò mò tính công phá của thuốc nổ, nên đã ném thuốc nổ vào ôtô của ông S. khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Ngày 8/9, Công an tỉnh Hà Nam cho biết Công an huyện Thanh Liêm đã khởi tố bị can với Nguyễn Thanh Lâm (54 tuổi, trú tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm) với 2 tội danh: Tàng trữ trái phép vật liệu nổ và Hủy hoại tài sản.

Theo cơ quan Công an, trong quá trình điều tra, ông Lâm vẫn chưa thành khẩn khai báo. Người này khai nhận: "Do muốn xem tính năng công phá của thuốc nổ". Tuy nhiên, theo tài liệu trinh sát, ông Lâm có mâu thuẫn với chủ xe từ trước.

Nguyễn Văn Lâm (đánh dấu x) tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hà Nam.

Ông Lâm từng là công nhân khai thác đá, am hiểu về thuốc nổ nên đã lấy cắp thuốc nổ về nhà.

Trước đó, sáng 22/8, Công an huyện Thanh Liêm nhận được tin báo của ông S. về việc chiếc ôtô của ông bị hư hỏng nặng, nghi do đánh mìn. Sau 12 giờ phá án, công an đã điều tra và bắt giữ được Nguyễn Văn Lâm.

Tại cơ quan công an, ông Lâm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đáng chú ý, ông Lâm có một tiền án về tội cố ý gây thương tích.