Ném lựu đạn làm chết người rồi bỏ trốn 38 năm

Sau 38 năm thay tên đổi họ, bị can Vũ Đình Thống bị lực lượng chức năng bắt giữ khi lẩn trốn ở Đồng Nai.

Vũ Đình Thống bị bắt sau 38 năm lẩn trốn. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ Vũ Đình Thống (sinh năm 1958, trú xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) theo quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm ngày 30/10/1989 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Bắc về tội Giết người.

Ông Thống bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Hồi tháng 11/1984, do mâu thuẫn cá nhân, Vũ Đình Thống ném lựu đạn khiến một người chết và nhiều người khác bị thương. Sau khi gây án, ông Thống bỏ trốn và thay đổi họ tên là Vũ Huy Thành (sinh năm 1958, quê Cao Bằng), rồi cư trú tại tỉnh Đồng Nai cho đến khi bị bắt giữ.

Phòng Cảnh sát hình sự đã dẫn giải người này về Công an tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.