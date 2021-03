Nệm Kymdan và 67 năm khẳng định uy tín thương hiệu

Trải qua 67 năm hình thành và phát triển, Kymdan cho ra đời những sản phẩm dựa trên công nghệ hiện đại, chất lượng độc đáo, thân thiện môi trường và an toàn với người sử dụng.

Từ những ngày đầu ra mắt thị trường, người sáng lập Kymdan luôn chú trọng tính năng thân thiện môi trường.

Thương hiệu phát triển hơn 6 thập kỷ

Trong cuộc sống hiện đại, ô nhiễm môi trường được toàn cầu quan tâm. Vấn đề này ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống, để lại nhiều hệ lụy. Theo UNICEF, Hà Nội và TP.HCM có chỉ số ô nhiễm không khí hàng đầu thế giới, ở mức đáng báo động với sức khỏe người dân. Không khí ô nhiễm tác động đến hệ hô hấp, gây biến chứng khác như chóng mặt, đau đầu, giảm trí nhớ… Nhiều người già còn đối mặt tình trạng đột quỵ, bệnh tim mạch.

Thấu hiểu điều này, Kymdan đồng hành, chung tay bảo vệ môi trường qua quy trình sản xuất xanh. Với người tiêu dùng, việc lựa chọn sản phẩm Kymdan vừa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm sản phẩm an toàn, đảm bảo giấc ngủ ngon vừa góp phần hạn chế tác động đến môi trường.

Kymdan áp dụng quy trình sản xuất thân thiện môi trường, mang đến sản phẩm chất lượng.

Bên cạnh đó, mousse nệm Kymdan đạt tiêu chuẩn kháng cháy, chứng nhận bởi Bureau of Household Goods and Services (California, Mỹ) tăng độ an toàn.

Hơn nữa, nhiều bác sĩ khuyên sử dụng nệm Kymdan. Sản phẩm nệm Kymdan Deluxe xuất khẩu sang Australia được Osteopathy Australia - Cơ quan Quản lý và Điều hành bác sĩ chỉnh xương toàn nước - chứng nhận phù hợp hỗ trợ điều trị trong ngành chỉnh xương (cong vẹo cột sống).

Sản phẩm Kymdan đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của nhiều thị trường trên thế giới.

Doanh nghiệp còn là thành viên Hiệp hội Ngành Hàng Nội Thất Australia. Phòng thí nghiệm Kymdan phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017, mang số hiệu VILAS 207. Đặc biệt, mỗi sản phẩm đều công bố cụ thể các tiêu chuẩn chất lượng đến người dùng.

Tại Việt Nam, hiếm có thương hiệu nào tồn tại bền vững nhiều thập kỷ. Thế nhưng, Kymdan nỗ lực trở thành thương hiệu Việt phát triển qua 67 năm với không ít gian nan, thử thách. Doanh nghiệp góp phần tạo nên niềm tự hào thương hiệu Việt chất lượng cao, thân thiện môi trường.

Kênh online tiện lợi, nhiều ưu đãi

Trước xu hướng mua sắm trực tuyến tiến đến không dùng tiền mặt, Kymdan ra mắt ứng dụng Kymdan Store trên các thiết bị di động với nhiều tiện ích, giúp khách hàng có thêm trải nghiệm mua sắm hấp dẫn, dễ dàng, tiện lợi. Ứng dụng tích hợp trên hai hệ điều hành Android và iOS, dành riêng cho người dùng mua sắm tại Việt Nam. Với chiếc smartphone kết nối mạng, khách hàng có thể thao tác nhanh, không cần đăng ký tài khoản. Khách muốn đăng ký tài khoản để trải nghiệm nhiều tiện ích hơn có thể hoàn thành qua vài thao tác đơn giản.

Kymdan Store sử dụng cổng thanh toán Payoo, trực thuộc VietUnion, không lưu thông tin cá nhân khác ngoài tên, địa chỉ giao, sản phẩm đặt mua và số lượng. Qua ứng dụng này, Kymdan áp dụng nhiều kênh như thẻ thanh toán quốc tế, ví điện tử, các điểm giao dịch của Payoo. Khách hàng có thể trả góp bằng thẻ tín dụng của 25 ngân hàng liên kết qua cổng Payoo với 0% lãi suất; kỳ hạn linh hoạt 3, 6, 9, 12, 18, 24 tháng.

Kymdan triển khai nhiều ưu đãi nhân kỷ niệm 67 năm thành lập.

Không chỉ mang đến sản phẩm an toàn, kênh mua sắm tiện lợi, doanh nghiệp còn triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn mừng sinh nhật 67 năm. Trong 9 ngày 13-21/3, Kymdan tổ chức chương trình “Mừng sinh nhật 67 năm thành lập Công ty Kymdan (19/3/1954 - 19/3/2021)”, áp dụng tại hệ thống cửa hàng Kymdan, website, ứng dụng trên điện thoại di động Kymdan Store và tổng đài 18009053.

Theo đó, người mua gối LumbarLatex Travel có thể đặt ở vùng thắt lưng hoặc dưới cổ khi ngồi trên xe hơi, ga trải giường hưởng ưu đãi mua một tặng một. Ngoài ra, khách mua nệm Kymdan được giảm 12% trên giá niêm yết, bên cạnh quà tặng theo chương trình chung. Đặc biệt với nệm từ 25 triệu đồng trở lên, người mua được nhận thêm nhiều quà.

Khách hàng nhận được sản phẩm chất lượng cao với giá tốt.

Cụ thể, người mua nệm từ 17 triệu đồng đến dưới 25 triệu đồng nhận một ga trải giường Lavish (bộ gồm ga bọc và áo gối nằm). Mua nệm từ 25 triệu đồng đến dưới 35 triệu đồng được tặng 2 ga trải giường Lavish (bộ gồm ga bọc và áo gối nằm), một ga Serenity Premium (gồm ga bọc và áo gối nằm).

Khi mua nệm từ 35 triệu đồng đến dưới 45 triệu đồng, khách hàng nhận 2 ga trải giường Serenity (bộ gồm ga bọc và áo gối nằm), 2 gối Pillow PressureFree Air (kèm áo gối). Sắm nệm từ 45 triệu đồng trở lên, người mua được tặng 2 ga trải giường Serenity Premium (bộ gồm ga bọc và áo gối nằm), 2 gối Pillow PressureFree Air (kèm áo gối) và 1 ga Serenity Premium có vỏ mền (gồm ga bọc, áo gối nằm và vỏ mền).