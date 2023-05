Nayeon (TWICE) mặc bra khoe cơ bụng số 11

Ngày 4/5, tờ MoneyS đưa tin Nayeon (thành viên nhóm nhạc TWICE) khoe vẻ ngoài vừa dễ thương vừa gợi cảm khi mặc bra thể thao kết hợp áo thun cutout và quần cạp trễ. Trong bức ảnh được đăng trên trang cá nhân, Nayeon buộc tóc đuôi sam theo phong cách thời trang Y2K cổ điển kèm khuyên tai lớn và mũ bóng chày.

Im Nayeon (sinh năm 1995) nổi tiếng toàn cầu sau khi ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ hàng đầu TWICE vào tháng 10/2015. Nhóm trực thuộc công ty JYP Entertainment và nổi tiếng với loạt hit như Cheer Up, TT, Signal…

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn sách hay về Kpop: Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.